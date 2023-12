¿Qué puede aportar y qué espera RB Leipzig de Eljif Elmas?

La llegada de Eljif Elmas a RB Leipzig responde a una necesidad muy clara del club del gigante energético: reemplazar a un veterano Emil Forsberg que había pedido su salida. ¿Qué tiene el macedonio procedente del Napoli para destacar de la misma manera que lo hizo el sueco? Y sobre todo, ¿puede convertirse en más que en un reemplazo?

Un perfil de jugador que Leipzig ha demostrado poder explotar

Después de tener un rol como jugador de plantilla, alternando rachas con titularidades y suplencias en un Napoli que dominó la temporada pasada en la Serie A, Eljif Elmas se ha encontrado en el presente curso con una realidad muy distinta, con muchos menos minutos de los deseados. Llegó al club italiano en 2020 con tan sólo 20 años, después de haber destacado en su Macedonia del Norte natal y dejar buenas sensaciones en dos temporadas en Turquía con Fenerbahce. Era una apuesta a futuro con un jugador muy talentoso que, con el crecimiento del club, no terminó de hacerse con el puesto de titular indiscutible conforme la competencia en el once se volvió mucho más complicada. No obstante, sigue siendo un perfil de jugador muy interesante para Leipzig.

Si algo puede explotar mucho Marco Rose de Elmas es su polivalencia. Aunque se ha desempeñado habitualmente en el centro del campo con Napoli, también se le ha visto jugar en muchas ocasiones tanto en ambas bandas como en la mediapunta, aprovechando su creatividad, su gran capacidad de regate y un olfato goleador que floreció el curso pasado con seis goles en liga. Por esto es un jugador que puede encajar en un esquema como el del Rasenballsport, con mucha velocidad y movilidad de piezas. Ahora bien, para ello es muy probable que se le dé más libertad de movimientos y tenga que tener más presencia en zonas adelantadas del campo.

Si Forsberg guió al ascenso y a asentarse en la élite, Elmas tiene que ayudar a dar otro gran paso

Las comparaciones son odiosas pero Eljif Elmas llega a Leipzig con 24 años, los mismos con los que llegó Emil Forsberg. Sin embargo, los propósitos del club con ellos son muy distintos. El sueco, en su día, tenía la misión de llevar al conjunto del gigante energético a la Bundesliga y cumplió con sobresaliente, hasta el punto de convertirse en una leyenda para la afición tras ocho años. Ahora, el macedonio viene para ayudar a dar el paso que la generación de Forsberg y las siguientes no han podido: pelear regularmente por la Bundesliga hasta el final. No es nada sencillo pero, si algo juega a favor de Elmas, es que aún está en un momento de su carrera donde puede explotar como jugador y Leipzig ha ayudado a muchos a dar ese gran salto.

En lo táctico, es muy posible que Elmas se amolde a lo que Forsberg venía siendo, pero en el Red Bull Arena necesitan algo más y saben que el ex del Napoli puede darlo. Ante la posibilidad de que Xavi Simons o Dani Olmo se marchen la próxima temporada, el macedonio puede ser un indiscutible en el once a largo plazo y los más de 23 millones de euros pagados por él le llaman a serlo. Sólo de esa manera Leipzig podrá superar la barrera del título de liga que, por muchos intentos, aún no ha podido superar.