¿Qué sanción podría caerle a los jugadores que vistan la cinta de capitán One Love en Qatar 2022?

Varios jugadores, como Manuel Neuer, piensan usar el brazalete One Love durante el Mundial de Qatar, aunque eso podría decantar en sanciones deportivas.

Un nuevo escándalo hace sombra sobre Qatar 2022

Si hay una palabra que podría sintetizar esta Copa del Mundo, esa es “polémica”. El torneo no para de sumar cuestiones lamentables, en contracción con la decisión “justificada” para la FIFA de elegir a Qatar como sede del campeonato del mundo.

En la víspera de la competencia deportiva más grande del mundo, el cuestionable historial de derechos humanos del anfitrión ha vuelto a ponerse en foco con un historial reciente de decisiones tomadas por el comité organizador y el órgano rector, que solo invitan a más condenas por parte de los aficionados.

Una de las principales controversias recientes gira en torno al uso de la banda de capitán del equipo, con los colores de la bandera arcoíris y la inscripción «One Love» en la misma. El portero de la selección alemana, Manuel Neuer, ha confirmado que lo usará en apoyo de la comunidad LGBT durante el torneo, independientemente de lo que piense o diga la FIFA.

De hecho, al ser consultado por el tema en conferencia de prensa, el futbolista del FC Bayern München no dudó ni un segundo y lanzó un contundente «sí»:

«Sí, lo usaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando».

¿Qué es One Love?

One Love fue una acción conjunta realizada en la UEFA Nations League con varias selecciones del Viejo Continente. Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca también la han usado, pero no todas lo repetirán durante su estadía en Qatar. El arquero francés Hugo Lloris, capitán de los vigentes campeones del mundo, dijo en una entrevista a AFP que no va a usar la cinta.

En otra sintonía, se encuentra el danés Christian Eriksen, otro hombre importante que decidió lo llevará puesto. Y el líder de los Países Bajos, Virgil van Dijk, secunda esta decisión:

«Usaré el brazalete One Love mañana. Nada cambió desde nuestro punto de vista. Si recibo una tarjeta amarilla por usarlo, entonces tendríamos que discutirlo porque no me gusta jugar mientras estoy amonestado».

¿Puede un jugador recibir una sanción deportiva por ponerse otra indumentaria a la que pide la FIFA? Reglamentariamente, sí. El reglamento de equipamiento de la institución establece que «En los torneos de la FIFA, el personal de los partidos debe usar ropa y equipamiento oficiales proporcionados por la FIFA, incluidas las insignias del evento de la FIFA especificadas y proporcionadas por la FIFA (ya sea en la ropa o en forma de brazaletes)».

Si bien la FIFA trató de eludir el problema mediante la introducción de sus propias cintas con mensajes inclusivos, no logró cambiar el foco del problema. Y con la posibilidad más latente de que los futbolistas comiencen a ser amonestados por la cinta, el asunto podría implosionar en cualquier momento.

El riesgo de una sanción inexplicable

Según BILD, la DFB está discutiendo internamente sobre el tema, ya que preocupa las consecuencias de la decisión de usar la banda. No solo por la una multa, sino también por la acumulación de amarillas que podrían acarrear en una suspensión para otro partido. Cabe recordar que, si un jugador es amonestado en dos encuentros diferentes, se perderá el siguiente. Esta acumulación de tarjetas se borra antes de la semifinal.

Antes del cotejo del miércoles ante Japón, la federación alemana observará a otras selecciones nacionales que decidieron participar en la iniciativa para ver cómo proceder al asunto. Inglaterra jugará este lunes y, de acuerdo con el periódico Telegraph, la FIFA le ha dicho a la FA inglesa que sus regulaciones no permiten que Harry Kane use el mencionado brazalete.

Existe la preocupación de que el capitán pueda ser objeto de una amonestación tan pronto como comience el encuentro, aunque eso aún no se ha comunicado a los futbolistas. Otra opción también podría ser ponerse la banda de la FIFA por encima de la de One Love para luego quitársela en el partido, con el riesgo a recibir una sanción de oficio.

Como si fuera poco, la DFB ha demostrado varias veces su descontento con el accionar de la casa madre del fútbol. Para ejemplificar, el mandamás del fútbol alemán, Bernd Neuendorf, dijo que su ente no respalda la reelección de Gianni Infantino como del próximo presidente de la entidad por ser el único candidato en presentarse. La polémica apenas ha comenzado y las aristas también podrían llegar a cotas políticas.