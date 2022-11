Neuer, decepcionado por la negativa de FIFA al brazalete «One Love» en Qatar

Entre la larga lista de prohibiciones de la FIFA para este Mundial de Qatar, la negativa al brazalete «One Love» ha terminado de desquiciar a los jugadores. Manuel Neuer, capitán de Alemania, comunicó a la DFB su decepción después de que se decidiera no utilizarlo finalmente por el miedo a sanciones deportivas.

Alemania termina cediendo ante las presiones de la FIFA

Durante las últimas semanas estaba claro que los capitanes de las selecciones europeas iban a portar en los partidos del Mundial de Qatar el brazalete «One Love» que llevaron durante la última UEFA Nations League. Querían protestar ante la falta de reconocimiento de derechos humanos del territorio qatarí. Pero finalmente, la FIFA ha impedido que esta iniciativa se lleve adelante.

En un comunicado oficial de la DFB, la Federación Alemana de Fútbol ha anunciado que los jugadores no utilizarán el brazalete «One Love» por la amenaza de sanciones deportivas a los capitanes de las selecciones. La DFB estaba «dispuesta a pagar las multas que se imponen normalmente por no respetar los códigos de equipamiento» pero no quiere arriesgar a que un jugador esencial como Manuel Neuer se quede sin Mundial por ello.

Vive toda la actualidad de Alemania en el Mundial de Qatar en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Neuer, decepcionado con la decisión final de la DFB

La noticia no le ha sentado nada bien al capitán de la Selección Alemana, uno de los principales defensores de portar este brazalete en la Copa del Mundo. Neuer le ha comunicado a los dirigentes su decepción por lo sucedido, tal y como ha explicado Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, en rueda de prensa:

«Manuel Neuer está muy decepcionado por no poder llevar el brazalete. Esto ya no se trata de fútbol. Hay mucha irritación, nos sentimos muy censurados. El brazalete nos lo pueden quitar, pero seguiremos expresando los valores que tenemos.»

Otros capitanes como Harry Kane o Virgil van Dijk, que inicialmente iban a llevar la banda de «One Love», ya han disputado el primer encuentro con el brazalete estipulado por la FIFA. Puede que Qatar haya conseguido su cometido por ahora, pero aún queda mucho Mundial por delante.