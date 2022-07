Tras rechazar la última oferta de FC Bayern München, RB Leipzig podría quedarse con los servicios de Konrad Laimer.

Un deseo de Nagelsmann

No cabe ninguna duda de que el nombre de Konrad Laimer se puso sobre la mesa porque Julian Nagelsmann insistió a como de lugar para que se lo fiche. El mediocampista de Los Toros Rojos fue uno de los más destacados en la pasada temporada y uno de los jugadores claves cuando el entrenador estaba en Leipzig.

Y como si ello fuera poco, las recientes lesiones de Leon Goretzka ha provocado que el deseo se duplique. Al igual que la temporada, Goretzka es un titular indiscutido, pero cayó lesionado y aún no se sabe el tiempo de recuperación. Es por ello que el entrenador ve que solo con Gravenberch, Kimmich y Sabitzer no alcanza para disputar todas las competencias.

RB Leipzig le da un revés a Bayern por Laimer

Si bien el deseo de Nagelsmann está más que claro, la directiva del club de la bebida energizante también pesa. Oliver Mintzlaff, jefe de Leipzig, ha dicho que no quiere saber nada con que el austriaco abandone el club y que hará todo lo posible para que esto no suceda.

Ahora bien, lo que no se pudo evitar son las negociaciones y esto es porque el jugador quiere llegar a Múnich. Sin embargo, las negociaciones no han salido nada bien hasta el momento. Los Toros no se mueven de su exigencia de 30 millones de euros por él, mientras que la última oferta bávara fue de 23 millones de euros.

Ante esto, el periódico Bild informó que Bayern no va a aumentar su oferta y es por ello que hasta el momento seguiría un año más en el oriente alemán. Tengamos en cuenta que su contrato expira en 2023 y, también, es por ello que Brazzo Salihamidzic, director deportivo bávaro, ve que el monto que exigen no tiene sentido. Habrá que ser pacientes por alguna novedad, pero hasta el momento Laimer sigue en RB Leipzig.