Tras la nueva indicativa del gobierno alemán de prohibir el ingreso de personas provenientes del Reino unido, Borussia Mönchengladbach y RB Leipzig están en busca de un nuevo estadio para afrontar sus respectivos duelos de UEFA Champions League.

El caso de RB Leipzig

Según los periódicos quienes primero sufrieron las órdenes del parlamento alemán fueron Los Toros Rojos. Fue el jueves cuando la Policía de Leipzig rechazó la solicitud del club y les indicó que debían buscar una sede nueva. En principio, la UEFA informó que el duelo frente a Liverpool no iba a cambiar de fecha prevista para el 16 de febrero.

El RB Leipzig evalúa alternativas para su partido frente al Liverpool. Desde intercambiar localías, intercambiar turnos con el Bayern München o hasta jugar los dos partidos en el Reino Unido. Gladbach, ante una extensión de la provisión de viajes, evalúa jugar en Dinamarca — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) February 5, 2021

Y, lo más importante para la escuadra que dirige Julian Nagelsmann, es que si no buscan un estadio nuevo, perderían el partido por 0:3 al estar descalificados. Sin dudas, esto no cayó nada bien en el plantel que naturalmente no jugará en su casa y, además, tendrá que hacer toda su concentración fuera de su país.

Los posibles destinos que se hablan son Londres y Budapest, países que forman parte del circuito UEFA. Todavía no se encuentra nada decidido, sin embargo, el hecho de jugar fuera del Red Bull Arena se dará y verán que distancia conviene más para los protagonistas. Nagelsmann en conferencia de prensa dijo:

“Tenemos que aceptar la situación como está decidida. Me concentraré en las cosas que tengo la posibilidad de influir”

Borussia Mönchengladbach corrió con la misma suerte que RB Leipzig

Claramente, la decisión del gobierno en torno al partido de RB Leipzig llegó a Mönchengladbach donde Los Potros deberían jugar su primer partido contra Manchester City. En este caso, el partido debe disputarse el 24 de febrero y, aunque la prohibición del ingreso de británicos expira el 17 de febrero, se espera que este se extienda.

Un 6% del número de infectados en Alemania, que viene bajando sistemáticamente, muestra la cepa de la variante británica, cuyo factor de reproducción es hasta 50% más alto. Esa es la razón por la que Alemania no permite viajeros del Reino Unido, y está complicando a la UEFA — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) February 5, 2021

Para la UEFA, el encargado de buscar un estadio es el club debido a que ellos son los anfitriones. Empero, para Max Eberl, esto es un poco exagerado teniendo en cuenta el panorama mundial. En estos casos, hay que tener en cuenta que una gerencia deportiva debe hacer averiguaciones en cada país donde los británicos puedan ir a jugar sin que tengan restricciones. En otras palabras, una locura que excede las posibilidades que tienen.

Eberl contó en conferencia de prensa que estuvieron investigando en Dinamarca, más precisamente, en Herning donde juega el FC Midtjylland. La respuesta del gobierno danés fue buena y es muy posible que el partido se juegue en dicha sede. Sören Juul Baunsgaard, secretario de cultura y ocio de la ciudad, dijo: