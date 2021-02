Tras la eliminación en Copa Alemana, la directiva respalda a Peter Bosz

Pese a la derrota por 2:1 contra Rot-Weiss Essen que desencadenó la eliminación de la Copa Alemana, Simon Rolfes y Rudi Völler salieron a respaldar a Peter Bosz.

Peter Bosz y algunas decisiones ¿equivocadas?

Para muchos entrenadores las instancias de DFB Pokal contra rivales inferiores suelen ser instancias para experimentar. Bosz, se sumó a esa postura y no solo ha cambiado su esquema sino también varios jugadores en su once inicial. Patrick Schick y Lucas Alario fueron titulares. Exequiel Palacios jugó de mediocentro ofensivo, posición ajena a sus conocimientos. Se cambió de esquema de un 4-3-3 a un 3-4-1-2. Y, así podríamos seguir entre todos los cambios que hizo el holandés para este encuentro.

Sin dudas que hablar con el resultado puesto sería injusto para él. Esto se debe a que, en la previa, Bayer Leverkusen seguía siendo favorito, incluso para los más críticos. Sin embargo, el resultado lo ha puesto en jaque a un Peter Bosz que los últimos partidos no le está encontrando la vuelta al asunto en los últimos partidos. Y los que no coinciden con esto son los directivos de Bayer Leverkusen. Rudi Völler, director general del club, dijo:

“Si el entrenador no prueba la variante con dos delanteros centro, todo el mundo pregunta después, ¿cuándo lo va a hacer?”

Según la plana mayor se desaprovecharon muchas oportunidades

Para los que conducen el club, el error está en la cantidad de oportunidades desaprovechadas de parte de la escuadra. Incluso, enfatizaron que cuando se empieza ganando un partido contra un rival inferior, te tienes que llevar los tres puntos a casa. Y, dicho sea de paso, poco hablaron del juego colectivo que tuvo el equipo que nunca se supo sobreponer contra un rival de cuarta división. Más allá de esto, Rudi Völler declaró:

“Me quedo con eso: tenemos que marcar más goles”

Mientras se enfatiza en este partido, la realidad en Leverkusen no estaría siendo la mejor. De los últimos nueve partidos jugados, han perdido seis. Y como si ello no fuera poco, perdieron la plaza de clasificación a la próxima Champions League, objetivo prioritario para esta temporada. Simon Rolfes no pudo escaparle a esto y finalizó: