Real Madrid y Manchester City lideran la carrera por Erling Haaland

Mientras Borussia Dortmund espera por su regreso, el futuro de Erling Haaland podría decidirse en las próximas semanas, con Real Madrid y Manchester City como favoritos.

LOS DOS GRANDES CANDIDATOS POR EL NORUEGO

No son pocas las fuentes que develan que el porvenir de Haaland será lejos de Alemania: Jan-Aage Fjörtoft, exjugador noruego cercano a la familia del delantero, se lo había revelado a ESPN. Y las últimas informaciones del medio digital The Athletic, firmada por el periodista David Ornstein, no hacen más que confirmarlo.

De acuerdo con la web inglesa, Haaland es el principal objetivo del City desde enero, aunque el tiempo será vital para saber si su traslado será a la Premier League o no ya que el Madrid quiere llevárselo junto a Kylian Mbappe. Pero eso no ocurriría en un futuro inmediato.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Se sabe que los merengues podrían dejarlo en Dortmund por un año más, hasta que finalice el contrato de Karim Benzema. Sin embargo, si los de Manchester se preparan para proceder en este mercado, es probable que el Real no quiera dormirse en los laureles.

LOS FACTORES ECONOMICOS IMPORTAN, PERO MÁS LO DEPORTIVO

El precio, el salario y la comisión para algunos intermediarios (como su agente Mino Raiola y su padre Alf-Inge Haaland) hacen que ingleses y españoles sean los favoritos firmes por encima de otras opciones como FC Bayern München o FC Barcelona. Aunque el PSG también puede costearlo, no se cree que la Ligue 1 sea de la preferencia de Haaland.

Su contrato en el BVB expira en 2024, pero el atacante tiene una cláusula de rescisión de entre 75 y 90 millones de euros. Si bien lo económico es un factor clave, su destino será determinado por él mismo y los principales contendientes esperan conocer su decisión en las próximas semanas. Hasta entonces, el jugador de 21 años trabaja en su vuelta a las canchas, tras haberse perdido los últimos seis partidos por persistentes problemas de lesiones.