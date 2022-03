Real Madrid y Manchester City se pelean por fichar a Erling Haaland

La incertidumbre sobre el futuro de Erling Haaland cada vez está más clara y todo indica que su destino podría estar en Real Madrid o Manchester City.

¿Manchester o Madrid para Haaland?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Merengues y Citizens se están disputando el futuro del noruego. Desde España, los medios informan que desde la directiva liderada por Florentino Perez quieren cerrar el trato lo antes posible. Sin embargo, la realidad indica que el fichaje de Kylian Mbappe podría ser un palo en la rueda debido a la situación financiera del club.

Por el otro lado, desde Inglaterra el Daily Mail contó que en Manchester tienen todo arreglado con el jugador para que se sume a partir de verano. Incluso se habló que la oferta de su contrato serían 25 millones de euros para que vista de celeste. Tengamos en cuenta que su padre ya ha jugado allí y todo parece indicar que la Premier League le seduciría más que La Liga.

Ahora bien, no hay nada cerrado de manera oficial. Lo que si se sabe es que FC Barcelona ha quedado totalmente fuera de la pelea para hacerse con Haaland. Lamentablemente, las finanzas del club culé no pasan por su mejor momento y no están ni cerca de competir con los mencionados rivales.

¿Hay alguna chance de que se quede en Dortmund?

Además de toda la información, la pregunta que surge todavía es si Erling sería del gusto de Pep. Y teniendo en cuenta lo de Mbappé. En las últimas horas, muchos ponían sobre la mesa una posible continuidad en Dortmund. Sin embargo, la realidad es un poco más cruel de lo que se piensa.

En una temporada donde el club ha quedado fuera de cualquier oportunidad de poder ganar un título, los medios alemanes informan que es muy poco probable de que siga vistiendo de negriamarillo. Obviamente, esto es fútbol y todo puede pasar, sin embargo, este verano no se repetiría lo mismo que el anterior.