Así está la situación en la portería del FC Bayern

La planificación del futuro nunca para en las oficinas de la Säbener Straße. Acostumbrados a hacer una gestión excelente de los contratos y los relevos generacionales, el tema de la portería en FC Bayern München se presenta como el próximo gran desafío. Este es un resumen de cómo está la situación a día de hoy y sus principales protagonistas.

NEUER, INAMOVIBLE A CORTO-MEDIO PLAZO EN LA PORTERÍA DE FC BAYERN MÜNCHEN

El capitán del equipo, que actualmente tiene 35 años, tiene contrato en vigor hasta junio de 2023. Su rendimiento está fuera de toda duda, y desde el club siguen analizando qué tipo de oferta de renovación ofrecerle. Les interesaría alargarlo uno o dos años más (2024-2025), momento en el que el jugador tendría 38 años.

ALEXANDER NÜBEL, INCOMPATIBLE HASTA QUE EL CAPITÁN SE VAYA.

En su día parecía un movimiento magistral. El Rekordmeister fichaba libre a uno de los porteros con más futuro del fútbol alemán. Sin embargo, lo que parecía ser un período temporal de aprendizaje a la sombra de Neuer se acabó convirtiendo en un problema. El capitán no estaba (ni está) dispuesto a ceder ni un minuto, y el joven ex del Schalke acabó pidiendo una salida en forma de cesión. Este temporada, en el AS Mónaco, está cogiendo esos minutos de experiencia que tanto necesitaba, y no está dispuesto a volver mientras Neuer ocupe la portería del club bávaro. Por si fuera poco, sus actuaciones están lejos de ser brillantes, en ocasiones hasta con algunos errores de bulto. Por tanto, la cesión en el Mónaco, a priori de dos años, igual se queda hasta corta.

SVEN ULREICH, EL AMIGO DE TODO S EN LA PORTERÍA DE FC BAYERN MÜNCHEN

El ex del Stuttgart ha demostrado ser el mejor complemento de Neuer con el paso de los años. Con la llegada de Nübel, pasó a ser el tercer portero y probó suerte en el Hamburgo. Sin embargo, con la salida de Nübel, volvió a Baviera. Parece estar cómodo como segundo meta. De hecho, da la casualidad de que con las lesiones de Neuer está teniendo minutos importantes esta temporada. Su contrato acaba esta misma temporada, y da la sensación de que sería la pieza que menos problemas daría a la hora buscar un complemento para Neuer. Se dice que lo único que le ha pedido al club es que le comuniquen su intención pronto. Una solución sencilla a corto plazo.

STEFFAN ORTEGA, TAN INTERESANTE COMO COMPLICADO

De todos es sabido el interés del Bayern en el actual portero y referencia del Arminia Bielefeld. Con 29 años, termina contrato este mismo verano y son varios los clubes que ya habrían contactado con él. Se habla, entre otros, del Bayer Leverkusen. Da la sensación de que el que le ofrezca la titularidad tendrá algo de ventaja con respecto a los actuales campeones de Alemania, que sólo le ofrecerían ser suplente de Neuer. Eso sí, quizás es la opción más interesante a falta de ver en qué acaba el proyecto de futuro de Nübel. Rendimiento inmediato de un portero que se puede decir alto y claro que está entre los mejores de la Bundesliga. Un recambio de garantías.

En definitiva, un tema muy espinoso. La exigencia del FC Bayern les obliga a buscar la excelencia, también en la portería, y ninguna de las alternativas parece alcanzar el nivel del actual número 1 de Alemania. Ya sufrieron años de inestabilidad en el puesto tras la retirada de Oliver Kahn. Veremos si la respuesta, como en aquel momento, vuelve a salir de Gelsenkirchen…o hay que seguir buscando.