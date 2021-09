Reinier podría volver a Real Madrid antes de lo esperado

Reinier Jesus está a préstamo en Borussia Dortmund hasta el verano de 2022, sin embargo, podría volver a Real Madrid antes de lo esperado.

Una llegada de la cual se esperaba mucho

El brasileño había llegado a Dortmund con la ilusión de asentarse con minutos de juego en una gran liga europea. Como se sabe, muchas veces las oportunidades no están en clubes como el merengue donde la urgencia por ganar títulos no presente el mejor contexto para los jóvenes. Es el caso de Achraf Hakimi que los minutos en el club negriamarillo le valieron para llegar a Inter de Milan y, hoy por hoy, estar en PSG.

Sin embargo, entre la mala salida y gestión del plantel de Lucien Favre, el nacido en Brasilia nunca pudo, ni siquiera, ser una opción desde el banco de suplentes hasta la actualidad. Es cierto que en BVB la competencia en los puestos de ataque es candente porque las opciones sobran, empero, nada se pudo ver hasta el día de hoy. Solo ha jugado 245 minutos y marcó un solo gol.

Borussia Dortmund planea devolver a Reinier a Real Madrid si las cosas no mejoran

De la mano de Michael Zorc, actual director deportivo, y Sebastian Kehl, quién lo suplirá cuando este deje su cargo, han evaluado que la situación de Reinier no es la mejor. Y como si ello no fuera poco, le han dejado claro a él y a Real Madrid que si su desempeño no mejora de acá al próximo invierno, su cesión terminará antes de tiempo.

Si bien no cuenta con minutos en la actualidad, la actualidad del atacante es mejor de lo que el sentido común podría indicar. Viene de ganar la medalla de oro en los últimos juegos olímpicos de Tokio y, además, fue nominado al Golden Boy. Es por ello que sería una pena para ambas partes que Marco Rose no le deje valer su talento.

Podrá jugar bien o jugar mal, pero si no se les da las oportunidades nada se podrá decir de él.