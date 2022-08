Robert Lewandowski se despidió de FC Bayern München

Si bien su fichaje fue anunciado hace mucho tiempo, Robert Lewandowski se despidió de todo FC Bayern München en la mañana de hoy.

Una última visita a Säbener Strasse

Luego de ocho años vistiendo de bávaro, el polaco seguirá su carrera en FC Barcelona. La decisión se tomó hace más de dos semanas, sin embargo, en aquel momento el ariete tuvo que viajar rápidamente a España para los chequeos médicos y después se unió rápidamente a la pretemporada del equipo culé. Es por ello que nunca pudo pasar a despedirse de todos sus compañeros.

Ahora bien, con su vuelta al continente europeo, Lewandowski retornó a Múnich por última vez para saludar a todos sus compañeros y retirar sus últimas pertenencias. Mas allá de lo que se rumoreó en un momento sobre que la relación era muy mala con la directiva, en los focos de los camarógrafos se ha visto algo totalmente distinto. En los microfonos, Lewy declaró:

«Todo está bien con todos y les agradecí por todo. Nunca olvidaré lo que experimenté aquí. Las últimas semanas fueron difíciles para todos, pero nunca olvidaré lo que tuve aquí y quiero agradecer el apoyo que recibí.»

Escucha la última edición de Mi Bundesliga de verano a una semana de comenzar una nueva temporada de Bundesliga.

Lewandowski no se despidió de la mejor manera de Bayern, pero siempre será una leyenda

No cabe ninguna duda de que su salida del club fue bastante desprolija. Haber forzado su salida con sus declaraciones, no ha caído del todo bien en la afición y muchos le han soltado la mano. Sin embargo, no se puede borrar el sol tapándolo con la mano. El paso del polaco por Bayern fue de leyenda como mínimo.

Tengamos en cuenta que ha disputado 375 encuentros y marcó 344 goles, además de brindar 72 asistencias. Como si ello fuera poco, lo ha ganado todo con el club. En su pálmares se lleva 22 trofeos levantados en los que quedará en la memoria de todos el sextete conseguido en la temporada 2019/20.