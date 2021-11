Rudi Völler: “No vacunarse es extremadamente indecente”

Con el reciente aumento de contagios por Coronavirus en Alemania y los focos de la Bundesliga puestos en FC Bayern München tanto por sus jugadores que no se han vacunado como por los que han tenido que confinarse, dirigentes de otros clubes ya se posicionan sobre el tema. En concreto Rudi Völler, director deportivo de Bayer 04 Leverkusen, se muestra muy en contra de aquellos que rechazan la vacuna.

En declaraciones a Kicker, Völler puede presumir de que el Leverkusen es uno de los equipos de la Bundesliga con toda su plantilla inmunizada contra la COVID-19. No obstante, la escuadra de Las Aspirinas también presentó dificultades en su momento.

“En Leverkusen no pasó que todo el mundo estuviera de acuerdo desde el principio, y convencerlos a todos no fue fácil. Nosotros también tuvimos varios jugadores que durante un tiempo no querían vacunarse.”