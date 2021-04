Schmadtke: “Estoy seguro de que Dortmund no terminará por delante de nosotros”

La derrota de VfL Wolfsburg por 0:2 ante Borussia Dortmund no ha desatado el pánico entre Los Lobos, que dependen de ellos mismos para volver a la Champions League cinco años después. O al menos no lo ha desatado para su director deportivo, Jörg Schmadtke, quien no cree que Los Borussos vayan a ser un peligro para ellos.

En una entrevista postpartido a Sky, Schmadtke se mostró muy confiado pese a la derrota de su equipo frente a un rival directo. Cree que Wolfsburg lo tiene mucho más fácil que el BVB.

Aún estamos dos puntos por delante de ellos. Si comparamos el calendario que les queda a ellos y el calendario que nos queda a nosotros, estoy seguro de que el Dortmund no terminará por delante.

La realidad es muy distinta de lo que piensa Schmadtke

Lo que dice Schmadtke es muy atrevido ya que, si miramos los partidos que le vienen a uno y a otro, apenas hay diferencias. En la próxima jornada Wolfsburg recibirá a Union Berlin, después irá de visita contra RB Leipzig, y la última fecha será en casa contra 1 FSV Mainz 05. Borussia Dortmund, por su parte, recibirá al Leipzig, visitará Mainz y también cerrará en casa pero frente a Bayer 04 Leverkusen.

Si tenemos en cuenta las dinámicas de Los Borussos y Los Lobos, claramente los dirigidos por Edin Terzic cuentan con ventaja. Mientras el BVB lleva una racha de cuatro victorias consecutivas, en Wolfsburg han perdido tres de sus últimos cinco partidos. La diferencia de ocho puntos que hace poco más de una semana les separaba se ha esfumado de un plumazo.

Estas palabras de Schmadtke tampoco sorprenden ya que suele ser una persona con un carácter bastante fuerte, tanto fuera como dentro de su club. Recientemente también han salido a la luz diferencias entre él y el entrenador Oliver Glasner, que podría sumarse al baile de entrenadores iniciado, precisamente, por Borussia Dortmund. El destino dirá si dentro de un mes, cuando acabe la temporada, Schmadtke tendrá que tragarse sus palabras.