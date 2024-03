Sebastian Hoeness renueva con VfB Stuttgart hasta 2027

VfB Stuttgart blinda el futuro de Sebastian Hoeness justo antes del inicio del baile de entrenadores en el fútbol alemán del próximo verano. El técnico de 41 años ha firmado un nuevo contrato con Los Suabos hasta junio de 2027.

Stuttgart blinda al técnico revelación en Alemania

Esta temporada de Bundesliga ha traído una gran sorpresa como el nivel del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pero en la tercera posición encontramos a un Stuttgart que ha dado un salto igual o mayor que el de Las Aspirinas. El club sureño salvó la plaza en Bundesliga la en el playofff de descenso la pasada campaña, pero en el curso actual no han dejado indiferente a nadie y están peleando por participar en Champions League la próxima temporada. Todo gracias al nivel de jugadores como Guirassy, Undav o Führich en ataque, pero también por la labor de Sebastian Hoeness, que tomó las riendas del plantel en la lucha por la permanencia.

Tal ha sido el éxito de Hoeness que su nombre no ha tardado en sonar tras la anunciada marcha de Thomas Tuchel de FC Bayern München este verano. El sobrino de Uli Hoeness sería la alternativa que barajan Los Bávaros para el banquillo del Allianz Arena en caso de que Xabi Alonso no termine llegando. Es por ello que en Stuttgart no han tardado en actuar para blindar a su técnico. Su nuevo contrato con Los Suabos es para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2027.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Un hipotético regreso a Múnich tendrá que esperar

La renovación de Sebastian Hoeness cierra las puertas por el momento a que este pueda dirigir en Bayern. Era una idea atractiva para los muniqueses, además de su vínculo familiar, porque ya ha tenido un pasado en el club. El DT decició dedicarse temprano a los banquillos y dirigió en las categorías formativas de RB Leipzig o y Los Bávaros. Su primera oportunidad en la élite llegó de la mano de Hoffenheim, con un paso de dos temporadas en la media tabla, antes de llegar a Stuttgart para salvar la categoría y ahora pelear en la zona alta de la Bundesliga. Su objetivo a medio plazo es asentarles en esa zona superior de la clasificación y que lo de este año no sea un hecho aislado. Bayern, si pregunta por él, se puede imaginar la respuesta.