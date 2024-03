Si Terzic se queda, Hummels no seguiría en Borussia Dortmund

Afrontando los últimos meses de su actual contrato, una renovación de Mats Hummels en Borussia Dortmund dependería de un factor: que Edin Terzic no sea el técnico de Las Abejas la próxima temporada.

La relación rota entre Terzic y Hummels puede traer consecuencias

Los resultados esta temporada están muy por debajo en Bundesliga de lo que se esperaba de un Borussia Dortmund que, esta vez sí, no quería dejar escapar el título. Los movimientos en el mercado han dirigido críticas a la directiva y el pobre rendimiento colectivo del plantel las ha dirigido también hacia Edin Terzic, cuya continuidad en el banquillo de cara a la próxima campaña es una incógnita. Algunos jugadores como Reus ya mostraron su descontento con el técnico en el pasado y el último en haberse enfrentado a sus decisiones tácticas es Hummels.

Tal es el descontento del defensor que, según BILD, estaría dispuesto a salir del club en verano si Terzic continúa en su puesto. A sus 35 años, Hummels sigue siendo un habitual en el once titular pero quedará libre si no acepta una última renovación de contrato. El rotativo alemán afirma que podría esperar para tomar una decisión definitiva hasta conocer si hay un cambio en el banquillo o no.

El escenario de la retirada sería el más probable

La asignación de un nuevo técnico podría tentar mucho a Hummels para quedarse una temporada más. En caso contrario, el veterano zaguero podría irse directamente al retiro. Aunque podría tener ofertas de la MLS encima de la mesa y disfrutar de unos últimos años de carrera en Estados Unidos, su prioridad es pasar más tiempo con su familia y mudarse al extranjero lo complicaría. Por ello, ver a Hummels en los terrenos de juego la próxima temporada será de negriamarillo o no será. Y para ello, su mensaje a la directiva parece claro: o él, o Terzic.