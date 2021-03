[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 23

Con Der Klassiker a la vuelta de la esquina, la Bundesliga nos ha traído esta jornada un buen momento de los dos que se medirán en el clásico alemán, FC Bayern y Borussia Dortmund, así como la consolidación de Wolfsburg en la tercera plaza, un mal momento que se prolonga en Leverkusen y Gladbach y más cabezas que ruedan en el barco del colista Schalke 04.

Escucha la nueva edición de Mi Bundesliga News donde te contamos las noticias más importantes del fútbol alemán en 5 minutos.

Aquí, nuestro semáforo de esta vigésimotercera fecha.

En verde: la goleada del FC Bayern en Colonia, el despertar de Borussia Dortmund y la gran racha de Wolfsburg

Después de que la clasificación se pusiera apretada tras dos tropiezos consecutivos de FC Bayern München, Los Bávaros han salido de ese bache con un contundente 5:1 sobre 1. FC Köln. No fue un mal encuentro por parte de Las Cabras Montesas, que incluso se llegaron a poner 2:1 y pudieron poner después un 3:2, pero el potencial ofensivo de un Bayern con rotaciones les superó. Choupo-Moting anotó su primer gol en liga con la elástica muniquesa y los dobletes de Lewandowski y Gnabry pusieron el marcador definitivo. Buen momento para levantar cabeza, justo antes de Der Klassiker.

Pensando en ese choque, Borussia Dortmund por fin ha recuperado las buenas sensaciones que llevaban semanas perdidas con un 3:0 sobre DSC Arminia Bielefeld. Los Borussos necesitaban ganar para acercarse a los puestos de Champions League y Mahmoud Dahoud, el jugador más en forma del equipo en las últimas semanas, puso el primer tanto en el 48′. Poco pudo hacer después el recién ascendido, que vio hasta a Reinier anotando su primer gol en Bundesliga. Con esto, los dirigidos por Terzic se quedan a tres puntos del cuarto clasificado, siendo así más importante siquiera el llevarse una victoria en el clásico alemán de la próxima jornada.

En el verde también vuelve VfL Wolfsburg, que sigue en la tercera posición y con seis puntos de ventaja sobre Dortmund. Los Lobos vencieron por 2:0 a Hertha BSC y ya suman siete partidos consecutivos sin encajar en liga (a los que se suma otra portería imbatida en octavos de Pokal), récord en el club y que da alas a un equipo que quiere seguir soñando con la Champions League. De seguir en ese camino, pocas cosas pueden impedírselo.

En amarillo: el inesperado pinchazo del Eintracht en Bundesliga y un Union salvado por Karius

Si Borussia Dortmund ha acortado distancias con la zona Champions es porque SG Eintracht Frankfurt, que venía de derrotar al líder la semana anterior, ha tenido un pinchazo contra todo pronóstico y ha caído 2:1 en casa de SV Werder Bremen. Todo parecía ir bien para Las Águilas, ya que, una vez más, André Silva marcó y ponía a los suyos en ventaja desde los primeros compases. Sin embargo, una remontada de los locales en el segundo tiempo cortó ese buen momento del Eintracht, cuyo duelo contra un VfB Stuttgart que también pisa fuerte es una incógnita.

El otro lugar de la luz ámbar es para Union Berlin, que no pasó del 1:1 en casa contra TSG 1899 Hoffenheim. Los visitantes venían en un momento donde podían ser muy vulnerables y, a pesar de que La Férrea Unión se adelantó con gol de Kruse, llevaron el peso del encuentro. No tardaron mucho en empatar y generaron bastante peligro que no se concretó en goles para fortuna el Union. Entre la buena defensa y un gol anulado a Los de Sinsheim por fuera de juego, salvaron los muebles pero pudieron haber dado un gran golpe sobre la mesa en la lucha por Europa.

En rojo: Leverkusen y Gladbach siguen separándose de Europa, y la revolución en Schalke

En esa terna por los puestos europeos están Bayer 04 Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, dos equipos en horas muy bajas. Los Obreros, tras caer eliminados en Europa League, debían ganar a SC Freiburg para aprovechar el tropiezo del Eintracht pero terminaron cayendo 1:2 contra el conjunto de Christian Streich. El conjunto de Peter Bosz sólo ha sumado 9 puntos de los últimos 33 posibles y su rendimiento sobre el campo va cayendo en picado mientras los jugadores en la enfermería del club son cada vez más. Complicado verles levantar cabeza y aspirar a Champions ahora mismo.

En el caso de Los Potros, que suman ya cinco encuentros consecutivos sin ganar en liga, la situación es aún peor. Podríamos haber estado perfectamente hablando de ellos en el verde si hubieran batido a RB Leipzig, y de hecho empezaron el partido ganando 0:2. La tarde iba según lo deseado pero Los Toros Rojos terminaron remontando y ganando 3:2, con un gol en el descuento de Sorloth que ahonda en la herida del Gladbach. Novenos en la tabla de Bundesliga, con pie y medio fuera de Champions League y con un ambiente hostil en el vestuario, a Marco Rose se le vienen unos últimos meses muy duros.

Más duros aún están siendo para FC Schalke 04, que tras caer goleado 5:1 en casa de VfB Stuttgart, sigue sin superar la barrera de los diez dígitos en puntos y ha tomado la decisión de rescindir el contrato de su entrenador Christian Gross, y también el de su director deportivo, su coordinador del primer equipo y su preparador físico. Una completa revolución a falta de once jornadas para el final de temporada, seguramente pensando ya en lo que será la temporada que viene en la categoría de plata.

El partido sobrante de la Bundesliga

El día domingo han jugado 1.FSV Mainz 05, quien acompaña a Schalke 04 en la zona baja, y FC Augsburg. La victoria fue para los visitantes con gol de André Hahn.