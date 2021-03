El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 26

Se ha jugado una nueva jornada de Bundesliga y como siempre, te traemos el semáforo con lo mejor del fin de semana. ¿Cambios en la tabla de posiciones? Pocos.

Escucha la última edición de Mi Bundesliga News donde te contamos lo más importante del fútbol alemán en 5 minutos.

En verde: la extraña goleada de FC Bayern, Mainz saliendo del descenso y la convincente victoria del Frankfurt

No todos los días se puede decir que se ha visto a un jugador del FC Bayern München expulsado y muchos menos podemos decir que, a pesar de jugar en inferioridad numérica, un equipo goleó. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a Los Bávaros, que pasaron por encima de VfB Stuttgart por 4:0 jugando con un jugador menos desde el minuto 12 de partido. Los Suabos creyeron que esta podía ser la oportunidad de asaltar el Allianz Arena hasta que, y esto no se sale de la norma, Robert Lewandowski apareció. Con tres goles del polaco y otro de Gnabry antes del descanso, FC Bayern lo dejó todo sellado y además logró mantener el arco imbatido. Si ni siquiera así pueden perder por Bundesliga, queda claro que este equipo es indomable.

Destacable también la actuación de 1. FSV Mainz 05, que abandona la zona de descenso por primera vez desde noviembre tras batir 1:2 a domicilio a TSG 1899 Hoffenheim. Dos fichajes invernales del conjunto dirigido por Bo Svensson como Robert Glatzel y Dominik Kohr pusieron los dos goles del conjunto de Los Carnavaleros, en racha al sumar 14 de los últimos 21 puntos posibles desde el mes de febrero y reafirmándose como el equipo de la zona baja de la clasificación con una dinámica más ascendente. Dieron el susto durante la primera vuelta pero ahora en Mainz se están haciendo muy bien las cosas para lograr la permanencia.

La luz verde se desvanece, pero no sin antes mencionar el gran triunfo que cosechó SG Eintracht Frankfurt para mantener vivas las aspiraciones de disputar Champions League la próxima temporada. Las Águilas golearon 5:2 a un rival muy duro como Union Berlin y, como no podía ser de otra forma, con André Silva en la lista de goleadores por partida doble y asistiendo a otro gol de Filip Kostic. Su presión fue tan eficaz que lograron que La Férrea Unión cometiera errores como el que costó un tanto en propia, nada habitual en el Union. Tras el parón, tendrán dos duelos decisivos contra Borussia Dortmund y VfL Wolfsburg para continuar con ese sueño europeo.

En ámbar: Haaland lo único bueno en Dortmund y un Gladbach que parece cortar la mala dinámica en Bundesliga

Ya que aparece el nombre de Borussia Dortmund, hay que buscarles su acople en este semáforo. Los Borussos empataron 2:2 en casa de 1. FC Köln y merecerían encontrarse con la luz roja si no fuera de nuevo por la actuación de Erling Haaland, quien les salvó de la derrota anotando los dos tantos, el segundo en los instantes finales del encuentro para empatar. Siguen gastando cartuchos los dirigidos por Edin Terzic, quienes vieron cómo su estrella sería foco de polémica por su cabreo al pitido final, descontento con el resultado y entregando de una manera poco amistosa su camiseta a Jorge Meré. Como cierre, en sus dos choques contra Las Cabras Montesas, que ocupan la plaza de promoción, Dortmund sólo ha sumado un punto.

Menos puntos venía sumando Borussia Mönchengladbach desde que se anunciara la salida de Marco Rose, aunque parece que esta jornada han visto la luz al final del túnel. Los Potros batieron fuera de casa por 0:3 a FC Schalke 04 y cortaron una racha de siete encuentros sin ganar en liga mostrando por fin unas buenas sensaciones, especialmente de Marcus Thuram, pese a que los goles los anotaron Stindl, Lainer y Ronnow en propia puerta. Un gran partido y con un resultado que pudo ser mas amplio, pero el ámbar es su lugar porque después de todo su rival era el colista.

En rojo: un Leverkusen pisoteado y Arminia en zona de descenso de la Bundesliga

La benevolencia de este semáforo dejó a Bayer 04 Leverkusen la semana pasada con la luz ámbar. Sin embargo, su actuación esta jornada no tiene ningún perdón. Teniendo la oportunidad de empatar a puntos con Borussia Dortmund, Los Obreros salieron goleados del Olympiastadion por 3:0 y dieron alas a un Hertha BSC que venía de una dinámica paupérrima. Los tres goles, por si fuera poco, vinieron antes del descanso y permitieron a Los Capitalinos manejar la ventaja con comodidad durante la hora restante de juego. Peter Bosz sigue en la cuerda floja y el Leverkusen ve peligrar hasta sus opciones de jugar en Europa si se mantiene este mal momento.

Acabamos este semáforo con DSC Arminia Bielefeld, que acompaña a FC Schalke 04 en el descenso directo de la Bundesliga después de que Mainz abandonara ese lugar. El recién ascendido cayó por la mínima en casa contra RB Leipzig, lo que a priori no está mal vistas las expectativas, pero Franz Kramer no está consiguiendo que desaparezcan las lagunas que el equipo ya venía arrastrando bajo el mando de Uwe Neuhaus. Una defensa sólida, sí, pero un ataque casi inexistente y que no sabe aprovechar las pocas ocasiones que se le presentan. No tiene buena pinta este Arminia.