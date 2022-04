Serge Gnabry y FC Bayern München, en punto muerto

Uno de los jugadores que FC Bayern München tiene intención en renovar es Serge Gnabry. El atacante expira su contrato en 2023 y ya se iniciaron las conversaciones para negociar la extensión. Sin embargo las demandas del jugador, más allá del salario, están suponiendo un gran impedimento.

Gnabry quiere más protagonismo con FC Bayern

Serge Gnabry llegó a FC Bayern München en verano de 2017 como un reemplazo a largo plazo de Arjen Robben o Franck Ribéry. Si bien muchas veces ha servido como titular para Los Bávaros, su mejor nivel se vio de la mano de Hansi Flick. Esta temporada con Nagelsmann a los mandos hemos visto a un Gnabry más irregular y que no ha sido intocable en los momentos importantes. Y es ese último aspecto el que, según informaciones de SPORT1, está comprometiendo que se llegue a un acuerdo.

La fuente afirma que Gnabry, más allá del sueldo, reclama mayor protagonismo dentro del equipo que esta temporada y también cambiar su posición en el frente de ataque para, en lugar de jugar en banda, hacerlo más por el centro. Esto trastocaría bastante la plantilla, puesto que ya hay jugadores que se desempeñen en esa zona y que tendrían asegurado el puesto antes que él. Es por ello que, de momento, las negociaciones para la renovación están en un punto muerto.

En Múnich no descartan el escenario de la venta

Ante un escenario en el que Gnabry podría irse libre en verano de 2023, en FC Bayern no piensan quedarse sin recibir ningún dinero si no termina extendiendo su contrato. Aunque en el seno del club la prioridad es la de renovar el vínculo, si no se llega pronto a un acuerdo es altamente probable que deje salir al internacional alemán si llega una oferta adecuada. Muy probablemente, de la Premier League.

El FC Bayern tiene que intentar salir de esta situación en los próximos meses. Gnabry fue uno de los habituales en la consecución del Sextete hace apenas un año pero la adaptación a la nueva realidad del club no le ha sentado bien. Si no extiende, todo apunta a que en el próximo mercado tendría pie y medio fuera del Allianz Arena.