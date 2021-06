Silas Wamangituka revela su verdadera identidad

Silas Wamangituka, una de las figuras de VfB Stuttgart, ha revelado que en verdad su nombre es Silas Katompa Mvumpa y tiene un año más del que figura en sus documentos.

La historia comienza cuando Silas hizo sus primeras pruebas en 2017 en Anderlecht donde hasta ese entonces, sus datos eran correctos. Al tiempo de eso, Silas quiso volver a la Republica Democrática del Congo, su país, natal y su representante lo amenazo a que no iba a poder volver.

Para evitar que esto suceda, el agente se ocupó de llevarlo a París y allí fue donde adulteró sus datos y cambio su nombre por el cual se conoce, además de administrarle todo tipo de documentos y finanzas. Empero, eso no fue lo más grave que le sucedió, debido a que, el agente constante amenazaba al actual jugador de Stuttgart con dejarlo fuera del fútbol si contaba la verdad. La presión psicológica fue tal que hasta el día de hoy nunca lo ha revelado pese a no seguir bajo su mando.

“He vivido con miedo constante en los últimos años. Fue un paso difícil revelar mi historia. Solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos”