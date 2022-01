Sorpresa en los octavos de final de la DFB Pokal

Los octavos de final de la DFB Pokal no decepcionaron. 4 equipos de la 2.Bundesliga y 4 equipos de la 1.Bundesliga se enfrentarán en los cuartos de final, para definir a los semifinalistas de una copa que, por primera vez en muchos años, no tendrá de ganador al FC Bayern München o al Borussia Dortmund. Analizamos lo sucedido:

Union Berlin se queda con el Derby y RB Leipzig hace los deberes

Como no podía ser de otra manera, el Derby de Berlín no decepcionó. El FC Union Berlin parece que le ha encontrado la vuelta a su rival de la capital en un partido lleno de emociones y goles en contra. El Union dio el primer golpe con un golazo de Andreas Voglsammer en el minuto 11 y un autogol de Niklas Stark en el 50.

Otro gol en propia puerta llegaría minutos después, cuando Rami Khedira pusiera el descuento para el Hertha al 54. Robin Knoche marcó el tercero del Union al 55. Justo antes de finalizar el encuentro, Suat Serdar descontó para el Hertha, pero fue demasiado tarde.

3:2 a favor del Union que pone así a su favor la balanza en el Derby. 4 victorias para ellos, 3 para el Hertha y 1 empate en 8 encuentros disputados.

🔥 ¡EL DERBY DE LA CAPITAL ES DEL UNION BERLIN! 🔥 Con goles de Voglsammer, Knoche y Stark en contra, Los Unioners eliminaron a Hertha BSC con un resultado de 2:3. pic.twitter.com/V7EwLuPqXm — Mi Bundesliga (@mibundesliga) January 19, 2022

Mientras tanto, el ahora máximo favorito en cuanto a recursos para ganar la DFB Pokal, el RB Leipzig, hizo lo que debía ante el Hansa Rostock, al que terminó venciendo 2:0 con tantos de Yussuf Poulsen en el 6 y Dani Olmo en el 82. Ante la ausencia del Bayern y el Dortmund, el equipo de Domenico Tedesco tiene todo para llegar a la final en Berlín.

Freiburg doblega al Hoffenheim y Karlsruher da el zarpazo

El SC Freiburg supo reponerse de la derrota 1:5 que sufrió ante el Borussia Dortmund el fin de semana y lo hizo de forma contundente al vencer 4:1 al TSG Hoffenheim. Con un doblete de Vincenzo Grifo en el 10 y el 36 los visitantes abrieron el marcador. Un autogol de Nico Schlotterbeck puso el descuento para el Hoffenheim al 52. Minutos más tarde, Kevin Schade pondría el tercero para el equipo de Christian Streich. Finalizó la goleada Ermedin Demirovic en el minuto 68.

Por su parte, el Karlsruher SC de segunda división se encargó de acabar con el único equipo de Baviera restante en la competencia, tras vencer 1:0 al TSV 1860 Múnich. Todo lo que necesitó el equipo de Christian Eichner para triunfar fue el tanto de penal convertido por Marvin Wanitzek al minuto 69.

La 2.Bundesliga sorprende a los de primera división

Si alguien supo dar la sorpresa en estos octavos fueron los equipos de la 2.Bundesliga, quienes se aseguraron su pase a la siguiente ronda:

El caso más llamativo fue el del FC St. Pauli quien venció 2:1 al Borussia Dortmund. El equipo de Marco Rose no pudo contra el aguerrido equipo de segunda división, que se puso adelante en el marcador apenas al minuto 4 de juego con un tanto de Etienne Amenyido. Axel Witsel no haría las cosas más fáciles cuando anotó un gol en contra en el 40. Erling Haaland no pudo impedir la derrota a pesar de su tanto de penal en el 58.

2021/22 is slowly turning into a special season for @fcstpauli_EN 🤩 🎥 Here's how they knocked out holders Dortmund 🥊#DFBPokal #FCSPBVB pic.twitter.com/qx5xLuLyyO — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 18, 2022

Algo similar hizo el Hannover 96 al ganar con contundencia 3:0 ante el Borussia Mönchengladbach. Un doblete de Maximilian Beier y un tanto de Sebatian Kerk fue todo lo que el equipo de segunda división necesitó para pasar a la próxima fase de la competencia.

El único partido que fue a penales en esta fase lo protagonizó el Hamburger SV que logró vencer 1:1 al FC Köln de primera división. Con goles tardíos de Robert Glatzel en el 92 y el de Anthony Modeste en el 120+2. Ambos equipos se encontraron frente al arco para una definición apasionante donde el Hamburger se llevaría la victoria 4:3.

Bochum vence con contudencia al Mainz 05

Décimo y undécimo en la Bundesliga, el FSV Mainz 05 y el VfL Bochum se enfrentaron en un encuentro donde el equipo de Thomas Reis ganó con contundencia a su rival 3:1. El Mainz se puso en ventaja al minuto 36 con un gol de Karim Onisiwo. El Bochum despertó en la segunda mitad con un doblete de Milos Pantovic y un tanto de Eduard Löwen.

Cuatro equipos de la 1.Bundesliga y cuatro de la 2.Bundesliga se enfrentarán en los cuartos de final de la DFB Pokal y, sin importar quiénes sean los finalistas, podemos estar seguros de que veremos un espectáculo.