Thomas Meunier da positivo en COVID-19

Las noticias del día en Borussia Dortmund no fueron buenas debido a que Thomas Meunier ha dado positivo en COVID-19. Una nueva baja para Marco Rose.

Thomas Meunier y un COVID-19 inesperado

Queda por de más destacar que infectarse de COVID-19 es siempre inesperado, sin embargo, con todos los protocolos que hay, un futbolista tiene muy pocas chances. Empero, todavía hay casos y esto pone a abrir la discusión sobre, obviamente, los protocolos y, ¿por qué no?, la vuelta del fútbol en sí.

Ahora bien, lo que sí queda claro es que los esfuerzos están. En el caso de Meunier, este se había testado varias veces en toda su estadía en Bad Ragaz junto a todo el plantel que está realizando la pretemporada. Y justo cuando iban a abandonar el paraíso suizo, es cuando el testeo le da positivo. Con el resultado, rápidamente fue inducido a aislarse en su casa hasta que se recupere.

Borussia Dortmund y un debut con muchas ausencias en la defensa

Quién no ha recibido muy bien la noticia fue Marco Rose, quién tiene a media defensa en la enfermería y que se le suma una nueva baja. Realmente el panorama es un poco desolador, sobre todo, porque es una zona donde BVB no se destaca por ser uno de los mejores. Hoy por hoy, seis jugadores no están disponibles en el área defensiva.

Además de Thomas Meunier, Mats Hummels se está recuperando de su lesión en su tendón rotuliano. Por otra parte, Dan-Axel Zagadou y Soumaila Coulibaly están finalizando su recuperación aunque todavía no están listos. Y, como si ello no fuera poco, Raphaël Guerreiro y Emre Can son otros marginados por problemas en la pantorrilla.

Sin Mateu Morey quien tiene una grave lesión y lateral belga, seguramente Rose deberá experimentar con, por ejemplo, Thorgan Hazard ocupando esa posición.