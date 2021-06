Thomas Müller sería baja para Alemania ante Hungría

Una de las bajas que menos querría Alemania sería la de Thomas Müller, pero todo apunta que no estará disponible ante Hungría.

Como adelantan independiente Bild y Sport1, Thomas Müller sería una baja para el partido de Alemania contra Hungría, por la tercera jornada de la Euro 2020.

Müller sufrió un golpe en la rótula de su rodilla derecha, el cual a falta de confirmación oficial del cuerpo médico de la Mannschaft, le costaría su participación ante los magiares. A la par, los especialistas de salud de la Selección Alemana quieren “llevar la situación de Müller día a día”, no descartando de pleno su participación.

Peor aún, como asevera Bild, la baja de Müller podría incluir una ausencia en los octavos de final de la Euro.

HUMMELS Y MÜLLER, INDISPENSABLES PARA ALEMANIA

Exclusive: Thomas Müller will miss the Match against Hungary and probably a possible round of 16 because of a knee Injury @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) June 21, 2021