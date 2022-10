Thomas Reis es presentado como nuevo entrenador del Schalke 04

Schalke 04 ha llegado a un acuerdo con Thomas Reis, que hasta algunas semanas atrás era el entrenador del VfL Bochum, para ocupar el puesto.

La actualidad del cuadro de Gelsenkirchen bien podría ser catalogada, aún más, peor que la de sus rivales por el descenso. Después de cinco derrotas consecutivas en la liga, el equipo recién ascendido ha retornado al último lugar.

Al igual que en el verano pasado, previo al compromiso con Frank Kramer, la directiva del club habría recibido de nuevo una serie de rechazos a la hora de buscar entrenador. Se dice que Bruno Labbadia estuvo entre esa serie.

Como si fuera poco, ha perdido a su director deportivo, Rouven Schröder, que había dimitido por motivos personales, en medio de una reconstrucción que arrastra importantes problemas financieros. El dinero para fichajes en invierno solo está disponible en una cantidad muy limitada.

Reis, con quien se dice que el Schalke habló el pasado verano, ahora tiene la tarea de liderar a Los Mineros hacia la permanencia en la Bundesliga. Situación similar que tenía en Bochum, cuando lo destituyeron a mediados de septiembre después de seis derrotas.

Las negociaciones entre esas partes resultaron difíciles; como así también para Schalke que, aparentemente, debió pagar una tarifa de transferencia a su antiguo club por su salida. Según Sportbuzzer, esa cifra es de 500 mil euros, mientras que Sky Sport dio un número cercano a los 300 mil. Se dice que Reis puso ese dinero de su bolsillo y tanto el técnico como el director ejecutivo interino Peter Knäbel evitaron hablar de esto durante la presentación a la prensa.

Aunque la crudeza del presente podría alejar a más de uno, el desafío no lo achica a Reis. Cercano a su debut con el SC Freiburg, el flamante DT reconoció las trivialidades que deberá afrontar este año y tiene en claro cuál será el objetivo a buscar:

“Sabemos que no es una situación fácil, pero eso es lo que hace que el trabajo sea interesante. Tienes un maravilloso estadio, un maravilloso público, un maravilloso y enorme club. Me siento muy cómodo en la cuenca del Ruhr y he demostrado que encajo aquí. […] Estoy contento de poder volver a trabajar con un equipo. El objetivo que tenemos juntos es permanecer en la liga”.