Borussia Dortmund busca reemplazo para Jude Bellingham, aunque él no piense en su futuro

Borussia Dortmund quiere estar preparado ante una posible salida de Jude Bellingham, si bien éste declaró que está “completamente concentrado” en el club.

Renovación o reemplazo, la idea del Borussia Dortmund

Se sabe que Bellingham es uno de los nombres del futuro, aunque ya su presente es bastante real. Ocho goles y dos asistencias en 18 partidos oficiales de esta temporada son números relevantes para la que podría ser su última temporada vistiendo la casaca aurinegra.

Más allá de que, en el seno del BVB, aceptan que el inglés se irá tarde o temprano de Dortmund, los directivos piensan en mantenerlo todo el tiempo que sea posible. Y como ya comentamos, la idea de una mejora salarial sigue estando vigente como opción para dilatar el adiós del jugador de 19 años.

Sin embargo, no son pocos los nombres con los que se lo vinculan a Jude: Manchester City, Liverpool FC, Chelsea FC y Real Madrid son los más rutilantes interesados. Ante la seria situación que supondría ser perderlo, el Borussia no quiere quedarse desnudo en esa posición y, según Sport1, también analiza posibles variantes para sucederlo en caso de que no pueda quedarse más allá de 2023.

La Copa del Mundo en Qatar, además, podría jugar un papel fundamental a la hora de su venta. En caso de que Inglaterra haga un buen papel en el torneo, con Bellingham como una de sus figuras, su traspaso podría ocurrir a un precio superlativo. Y eso que, por menos de 100 millones de euros, no hay oferta que valga.

Bellingham, con la mente puesta en la temporada

De todas maneras, los aficionados aún pueden estar tranquilos. Es que el futbolista no quiere opinar de salidas ni de nuevos horizontes. Para él, lo único que importa hoy es el Dortmund. Consultado sobre la situación, post partido al 0:0 ante Manchester City por la Champions League, así lo manifestó: