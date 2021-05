Thomas Tuchel lleva al Chelsea a la final de Champions League

Con goles de Timo Werner y Mason Mount, el Chelsea de Thomas Tuchel venció a Real Madrid por 2:0 y accedió a la final de la Champions League.

Los alemanes pisan fuerte en tierras inglesas

No cabe ninguna duda de que la llegada de Thomas Tuchel fue mucho más que aire fresco para Los Blues. Con sus líneas cortas, la verticalidad en el ataque y su juego de bloques cortos, revolucionó totalmente un equipo que bajo el mando de Lampard apenas aspiraba a clasificar a la Champions League de la temporada que viene.

Esto no solo presentó una mejora en el rendimiento colectivo sino también en el individual. Sobre todo, para los alemanes. Antonio Rüdiger y Kai Havertz apenas estaban jugando y ahora son titulares claves para el esquema. Y lo mismo sucedió con Timo Werner que ya ha dado una asistencia en la final de FA Cup y ahora marca el primer gol del triunfo ante Los Merengues.

Tuchel busca revancha en la Champions League con su Chelsea

No cabe ninguna duda de que Tuchel se ha convertido en el mejor entrenador alemán del momento. Pese a su carácter un tanto particular, las estrategias a nivel juego han prevalecido. Algo que no solo supo demostrar en sus primeros años en Alemania sino también en Francia en los últimos años y, ahora, en la Premier League inglesa.

Como sucedió la temporada pasada, el nacido en Krumbach volverá a estar en una final de la competición más importante de Europa. Tras su derrota por 1:0 frente a FC Bayern München con su PSG, está vez, seguramente, irá en busca de la revancha que podría cambiar su carrera.