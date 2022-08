Timo Werner marca en su debut con RB Leipzig

Timo Werner llegó hace apenas unos días a Leipzig y, si bien su debut terminó en empate a dos frente a FC Köln, pudo marcar un gol.

Un segundo ciclo en Leipzig que arranca con Werner marcando en su debut

No cabe ninguna duda que desde que se fue de la Bundesliga, el ariete alemán no la ha pasado nada bien. Vistiendo los colores de Chelsea, comenzó siendo el gran titular en el ataque tras su gran paso por RB Leipzig en su primer ciclo, pero mucho tiempo no le duró. Su falta de eficacia de cara al arco le jugó una mala pasada y, si bien conquistó la Champions League, nadie lo ubica como una de las grandes figuras de tal logro.

Ahora bien, en este mercado de fichajes decidió que tenía que buscar un cambio de aires en su carrera. Thomas Tuchel no le prometió la titularidad en el equipo y desde allí hizo todo para que se produzca la vuelta al oriente alemán. Y no solo eso, sino que además de presionar para que se dé la negociación, también negoció un contrato más bajo que el que gozaba en la capital inglesa.

Claro estaba que su vuelta era una jugada peligrosa. Nadie podrá negar que los focos de la televisión están más ubicados en los blues que en Los Toros. Sin embargo, ya en su primer partido de vuelta, a los 36 minutos del primero tiempo, Timo apuntó al palo izquierdo y, con complicidad de Schwäbe, marcó el gol que puso la ventaja inicial.

Un sueño entre ceja y ceja: Qatar 2022

El gran objetivo de Timo en este retorno tiene un solo justificado y es llegar bien al Mundial de Qatar 2022. El actual delantero de Los Toros, sabe que faltan unos meses para la gran cita y que tiene que volver a su gran figura para que se convierta en un indispensable de Hansi Flick.

Incluso, el entrenador declaró que todos están en igualdad de condiciones y que todavía no hay un equipo definido. Como bien se sabe, estos meses que restan serán fundamentales para todos los que sueñan con formar parte de ese once inicial que salga al campo de juego con la Selección Alemana.