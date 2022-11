Desde que el comienzo de la semana se instaló un rumor que la Selección de Alemania quería recuperar a Kroos, pero este confirmó que no jugará el Mundial.

Un interés concreto

Luego de lo que fue el fracaso del Mundial de Rusia 2018, muchas caras del equipo campeón del Mundial 2014 en Brasil decidieron dar un paso al costado de la selección. Es cierto que acá hay que mencionar que algunos lo tuvieron que hacer de manera obligada y otros lo terminaron eligiendo libremente.

En este último grupo entra Toni Kroos, que era la principal cara del seleccionado que en ese momento dirigía Joachim Löw, y decidió cerrar la puerta luego de la última Eurocopa. Tengamos en cuenta que apenas había llegado a los 30 años y ya había cerrado el capitulo de la selección.

Y justamente por esta razón, en los últimos días, la selección había encarado nuevas negociaciones con el mediocampista de Real Madrid para que pueda retornar. Con la vuelta de Thomas Müller y Mats Hummels, los directivos estaban ilusionados y, sobre todo, Hansi Flick lo estaba.

Suscríbete al canal de YouTube de Mi Bundesliga para vivir lo mejor del fútbol alemán.

Kroos confirmó que no jugará el Mundial

Mas allá del interés de la DFB de convencerlo, la realidad es que, de un principio, la idea era muy difícil. Y como si ello fuera poco, Kroos habló con el medio español “vamos” y dejó muy claro que su etapa en Alemania ya terminó luego de la Eurocopa.

“No estaré en el Mundial, pero estoy seguro de que cuando vea los partidos querré jugar. Pero ya he decidido dejar la selección equipo después de la Eurocopa”

Además de hacer la aclaración de que no hay ningún tipo de chances de verlo en Qatar 2022, el actual campeón de Champions League, contó que se retiró porque quería pasar más tiempo con su familia. Y además dijo que ya no tiene el nivel necesario y a la vez aclaró que hoy hay mejores jugadores en su puesto. Para cerrar, declaró que no hubiera querido llegar al punto que le digan que se retire.