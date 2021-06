Tras el descenso, Schalke 04 ficha a Thomas Ouwejan

FC Schalke 04 empieza a elaborar su plan para retornar rápidamente a primera división y anuncia a Thomas Ouwejan de 24 años que llega desde el AZ Alkmaar

Un equipo minero que no la tendrá nada fácil

La 2.Bundesliga es una de las competiciones más complicadas del fútbol alemán. Por competitividad e igualdad de posibilidades para todos los equipos, nadie ha salido fácilmente de la segunda división y para ello se necesita un plan a futuro, algo que parecería estar asomando en Schalke 04.

Más allá de esto, la oficina financiera del club minero no está pasando, precisamente, por su mejor momento. Las deudas con las entidades financieras se engordaron en el último tiempo y, por ello, muchos jugadores han dejado Gelsenkirchen en el último tiempo. Incluso en este mercado ya 10 jugadores han dejado la camiseta azul.

Ouwejan, una buena opción para Schalke 04 en un mercado de fichajes tan complicado

A la crisis financiera se le suma la del COVID-19 que no ha dejado para nada bien parados a los clubes alemanes. Sin embargo, el departamento deportivo detecto a Thomas Ouwejan, lateral zurdo, que llegará a prestamo por un año con opción de compra.

Tras el anuncio de la salida de Bastian Oczipka, Dimitrios Grammozis se asegura un jugador en esa banda. Y además, una opción en el mediocampo debido a que, también, ha aparecido varias veces en la sala de máquinas en su paso en el Udinese italiano. No cabe dudas de que no es un refuerzo de elite, empero, de cara a la segunda división no deja de ser una buena opción.