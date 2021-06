Werder Bremen anuncia nuevo entrenador para volver a la Bundesliga

Tras decretarse su descenso en las últimas semanas, Werder Bremen ya piensa en el plan retorno a la Bundesliga y Markus Anfang será el entrenador que lo comande.

Una 2. Bundesliga que no es nada fácil

A esta altura de las circunstancias, nadie puede negar que la segunda división alemana es mucho más difícil de lo que se cree. Y Los Verdes tienen un caso muy cerquita en el Norte que es Hamburger SV. Quienes descendieron hace cuatro años y todavía no han podido, ni siquiera, jugar una Relegation por ascender.

Es por esto, que los directivos saben que deberán tener un plan a futuro porque la competencia no es para improvisados. Y como si ello no fuera poco, Bremen no solo tendrá como competidor a Los Dinasoaurios, sino que también estará FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg, entre otros clubes que habitualmente son de la Bundesliga.

Werder Bremen y un entrenador con experiencia para volver a la Bundesliga

Teniendo en cuenta esto, Frank Baumann, director deportivo pensó directamente en que la 2.Bundesliga se dejaría atrás con un experto. Y así fue como surgió el nombre de Anfang quién hasta entonces tenía contrato con Darmstadt. En sus palabras:

“Anfang es un experto absoluto en la segunda división. Estamos convencidos de que podemos lograr nuestros objetivos con él y ahora abordaremos la planificación de la plantilla juntos para armar un equipo bueno y competitivo.”

Tras llegar a un acuerdo, en el día de hoy fue anunciado y el sol parece comenzar a salir en el Weserstadion. Anfang tuvo una gran etapa en Holstein Kiel de 2016 a 2018 cuando llevo a Las Cigüeñas de la 3.Liga a jugar la Relegation por el ascenso a la Bundesliga. Luego concreto el ascenso de FC Köln en su última temporada en 2.Bundesliga. Y en Darmstadt concretó la segunda mitad de temporada más exitosa de la historia de Los Lirios.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

En Bremen el desafío es mucho mayor debido a la grandeza de la institución, sin embargo, la vara dejada por Florian Kohfeldt está muy baja. Por ahora, solo les sirve el ascenso. Ya veremos si logra concretarlo.