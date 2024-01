Tres detalles que nos ha dejado la jornada 19 de la Bundesliga

FC Bayern München cerró una gran semana en la que recortó 5 puntos al Bayer Leverkusen. Pero la jornada 19 fue más que la pelea del título.

FC Bayern hace doblete y Leverkusen se estanca ante el Gladbach

Los muniqueses recibieron al Union Berlin a mitad de semana, con la esperanza de no complicar aún más sus posibilidades de levantar la ensaladera. Tras cumplir con el 1:0, viajaron pocos kilómetros hacia Augsburg, donde el equipo local no pensaba convertir el encuentro en un simple trámite. Si bien el FC Bayern se fue con un 0:2 a favor al descanso (Pavlovic y Davies), Augsburg no bajó brazos y descontó por medio de Demirović. Harry Kane apareció al rescate para establecer el 1:3 y la falta de efectividad en dos penaltis (uno errado, otro convertido) hizo que el encuentro apenas finalizara con un 2:3.

Aunque los bávaros no gustan, siguen siendo efectivos y le sumaron presión a un Bayer Leverkusen, cuya suerte frente al arco se terminó con el Borussia Mönchengladbach. Después de 27 partidos, los de Xabi Alonso se fueron sin abrir el score tras la muralla defensiva de los dirigidos por Gerardo Seoane. El errático rendimiento del ataque de las Aspirinas sacude a la tabla: si bien el Bayer 04 sigue liderando con 49 puntos, el FC Bayern ya se posiciona a dos unidades, con 47. Todos los focos apuntan al enfrentamiento entre ellos, en dos semanas.

Duro golpe de RB Leipzig en Stuttgart, perdiendo la zona Champions con el BVB

El partido destacado de la jornada 19 terminó con acción y muchos goles como se esperaba. Lo inédito fue la diferencia entre un equipo y otro, cuando VfB Stuttgart sacudió al RB Leipzig con un contundente 5:2. Los suabos consiguieron su primera victoria del año de gran manera, con un Undav intratable que anotó su primer hat-trick en la Bundesliga. Los de Marco Rose apenas tuvieron respuesta, más allá de sus dos goles anotados. Otra dura caída, tras la de la semana pasada con Leverkusen.

Con la manito de Stuttgart, Borussia Dortmund recibió a VfL Bochum en el otro Revierderby, sabiendo que podía recuperar su lugar en la zona de clasificación a la Champions League. Aunque su juego fue lejos del ideal y la visita contó con ocasiones para llevarse los tres puntos, Niclas Füllkrug llegó al rescate para anotar un hat-trick y certificar el 3:1 final para los aurinegros. Stuttgart sigue en el tercer lugar con 37 puntos, pero el Dortmund sigue sumando de a tres y ya solo está a una unidad de ellos. Los Toros Rojos, con 33, ahora estarían en Europa League.

Union Berlin gana un partido clave por la permanencia y se aleja del descenso

Los capitalinos tuvieron una semana rara. Tras la postergación de su encuentro decisivo ante Mainz 05, debieron viajar a Múnich para intentar llevarse algo del Allianz Arena. Luego de la derrota, Los del Hierro volvieron a Berlín y recibieron a un Darmstadt necesitado de puntos, otro partido destacado en la parte baja de la tabla.

En un cotejo típico de dos equipos complicados, Benedict Hollerbach consiguió romper el cero y darle tres puntos importantísimos al Union. Esto, más el empate de Köln en Wolfsburg (1:1) y la derrota de Mainz en Frankfurt (1:0), pone a Die Eisernen con cinco unidades por encima de los puestos de Relegation. Un poco de tranquilidad para los de Nenad Bjelica.