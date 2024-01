FC Bayern München defiende a Thomas Tuchel de las críticas por sus declaraciones

En un comunicado, FC Bayern München apuntó a las críticas que recibió Thomas Tuchel por sus declaraciones y cortó con los rumores de una salida suya a España.

Durante una visita a un fan club en Heidenheim, el entrenador del FC Bayern fue consultado sobre si se imaginaba dirigir en España y este se mostró abierto a la posibilidad: «En general, el extranjero definitivamente me atraerá de nuevo», afirmó el ex entrenador del PSG y del Chelsea FC, entre otros. Consideró que LaLiga es «extraordinaria» porque sus jugadores se «caracterizan por una increíble confianza en sí mismos».

Estas declaraciones corrieron como la pólvora, tanto en Alemania como en otros países. El día anterior, se anunció que Xavi Hernández dejaría su puesto de entrenador en el FC Barcelona al final de la temporada, dejando su puesto vacante, por lo que los rumores no hicieron más que empezar.

Por otro lado, aparecieron voces críticas a los dichos de Tuchel. Dietmar Hamann, exjugador del FC Bayern y hoy analista de Sky Sport, fue el más severo contra el entrenador:

«Tuchel es la mayor equivocación del Bayern desde Jürgen Klinsmann. Se sienta y habla de Xavi, del sucesor y de que le gustaría entrenar en Barcelona o España. ¡Eso es una vergüenza! Él es un hombre muy inteligente, algo así no se le escapa de la boca. […] Cuando miro los últimos tres partidos en casa, no están a la altura de los estándares del club. Contra tres equipos que están últimos, eso simplemente no es suficiente».