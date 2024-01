Con triplete de Füllkrug, Borussia Dortmund vence al VfL Bochum y se mete en zona Champions

En el otro Revierderby, Borussia Dortmund venció 3:1 al VfL Bochum y sobrepasó al RB Leipzig para regresar a la zona de clasificación a la Champions.

Bochum sorprende al Dortmund con un empate inesperado

Ambos equipos llegaban a la jornada 19 con buen presente. Dortmund regresaba al Signal Iduna Park después de dos goleadas como visitante (0:3 en Darmstadt, 0:4 en Köln), mientras que Bochum consiguió cuatro puntos vitales para la permanencia en dos partidos en casa (1:1 contra Bremen y 1:0 contra Stuttgart).

En ese sentido, Terzic tuvo que hacerle frente a la falta de Kobel, Reus y Brandt (todos enfermos). En comparación con el partido de Colonia, Meyer y Moukoko empezaron dentro del once inicial. Can y Hummels, por su parte, regresaron al banquillo. Por su parte, la visita realizó cuatro cambios en el once inicial: Ordets, Wittek, Stöger y Broschinski estuvieron como titulares en lugar de Bernardo (5º tarjeta amarilla), Loosli, Förster y Paciencia (todos al banco).

Rápidamente, el partido nos depararía acción desde los primeros minutos. Un pinball entre la defensa del Bochum y el ataque del Dortmund finalizó con el balón en los pies de Malen, que trató de evitar el bloqueo de Riemann en el mano a mano, aunque este terminó llevándoselo puesto dentro del área. El claro penal fue ejecutado con mucha clase por Füllkrug, acomodando el balón al palo derecho.

Bochum trató de tener una respuesta directa al gol y casi la consigue. Un córner de Stöger fue al segundo palo y Masovic no logra conectarla enfrente del arco. El defensa se quedó completamente solo, estando centímetros del empate.

El Borussia mantuvo la posesión del balón, con construcciones de ataque más longevas. Sin embargo, las mejores oportunidades llegaban cuando era más directo. Una combinación entre Malen y Moukoko casi finaliza con Maatsen, quien remató fuertemente a portería, pero justo a la humanidad de Riemann.

Con el paso del tiempo, el partido se fue amesetando y las ocasiones claras mermaron. Durante esa etapa del encuentro, Riemann salvó al ángulo un gran tiro libre de Sabitzer, que buscó su tanto desde 20 metros.

Cuando parecía que no había manera de evitar el 1:0 parcial, Dortmund se complicó la vida sobre el final del primer tiempo. Una mala salida entre Süle y Meunier le dio problemas a Füllkrug, este pierde la pelota y Osterhage la recibe para meterla dentro del área. Su centro, sin peligro alguno, finalizó en los pies de Schlotterbeck, que convirtió en su propia meta.

Pero Füllkrug sale al rescate para poner al BVB en la Champions

Bochum mantuvo el envión del empate tras el descanso. Osterhage tuvo un remate por fuera del área sin oposición, pero se fue desviado. Minutos después, Stöger encontró espacio para que Antwi-Adjei esté frente a frente con Meyer. Sin embargo, el portero respondió fenomenalmente con su antebrazo izquierdo.

Aunque Moukoko contó con una ocasión de peligro, que fue salvada nuevamente por Riemann, la visita era quien ahora tenía más chances de marcar el gol de la ventaja. Bero tuvo la oportunidad más clara, robándole el balón a Maatsen. El neerlandés se recuperó de su error y antes de que pudiera anotar el 1:2, le extirpó la esférica.

Quien no perdonaría de esa manera sería Füllkrug. Maatsen hizo correr a Bynoe-Gittens, hacia la derecha. El lateral sobrepasó a Wittek y encontró a Sabitzer, para que este inmediatamente envie el balón hacia el interior del área. Allí, el 14 se elevó entre Masovic y Gamboa para marcar el 2:1 de cabeza.

Bochum intentó buscar el empate por todos los medios, mientras Dortmund esperaba el contraataque que hiciera ponerle punto final a la historia. En ese ida y vuelta, Bynoe-Gittens recibiría un penalti, y nuevamente Füllkrug aparecería desde los once pasos para certificar su hat-trick en la noche. Así, los aurinegros se llevarían tres puntos fundamentales en la lucha por entrar a la competencia europea más importante de todas.

El BVB se posiciona en la cuarta plaza, con 36 unidades, tres por encima del RB Leipzig y a una del Stuttgart. Bochum sigue fuera de la zona roja, ocho puntos por encima la promoción y nueve del descenso.