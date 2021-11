Ultras de Borussia Dortmund fueron arrestados en Lisboa

Según ha informado el diario alemán Kicker, entre siete y nueve ultras de Borussia Dortmund fueron arrestados por la policía de Lisboa hace algunas horas.

Disturbios y Ultras de Dortmund arrestados

Según ha contado la policía portuguesa, el disturbio entre el grupo más violento de aficionados negriamarillo comenzó en un bar. Todo parece indicar que en primer lugar hubo una discusión, pero las cosas se fueron acalorando con el paso del tiempo. Y claramente, terminó de la peor manera.

Esto se debe a que la discusión pasó a la agresión física y al llegar las fuerzas de seguridad, esto no frenó. Por ello, la policía informó que hay dos efectivos que fueron agredidos y tuvieron que ser trasladados al hospital de la capital de Portugal. A esta hora, la información es que entre siete y nueve personas, aún están detenidas.

Una final anticipada

Más allá de lo contado, lo más importante para los hinchas de BVB será el gran partido frente al Sporting en la noche del miércoles. Con al menos un empate, todavía conservan el segundo lugar y, por ende, el boleto a los octavos de final. Sin embargo, deberán ir a por la victoria para poder llegar al partido frente a Besiktas con mayor tranquilidad.

Por mala suerte para ellos, aún no se ha recuperado la mayoría de sus jugadores lesionados. Y por ejemplo, Erling Haaland no será de la partida. Al igual que Thorgan Hazard que ha dado positivo en COVID-19 en las últimas horas. No cabe ninguna duda de que la final para ellos se jugará hoy.

La perdida de dinero por no pasar a octavos podría ser catastrófica para sus finanzas, y más teniendo en cuenta la crisis que ha dejado la pandemia.