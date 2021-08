Union Berlin consigue su clasificación a la UEFA Conference League

Union Berlin será parte de la temporada inaugural de la UEFA Conference League, tras su clasificación a la fase de grupos, conseguida ante el finés KuPS.

FIESTA EN UN PARTIDO SIN GOLES

22.159 aficionados disfrutaron del 0:0 en el partido de vuelta que, aunque no contó con goles, contó con mucha algarabía de los fanáticos que verán a Die Eisernen otra vez en Europa. La alegría se trasladó al entrenador Urs Fischer, que mostró sus sensaciones a la cadena Nitro:

“Estoy contento: fase de grupos de la Conference League. Es algo extraordinario, me parece. Creo que nos lo merecíamos tras una gran temporada pasada.”

Gracias a la victoria por 0:4 en el partido de ida, Union afrontó el encuentro de vuelta sin tantos futbolistas que son habituales titulares; teniendo en cuenta que, en tres días, enfrentarán al Borussia Mönchengladbach. El técnico Fischer expresó, de todas maneras, que esperaba un contraataque de parte de los campeones de copa finlandeses. Afortunadamente para él, eso no apareció en el césped.

El equipo de Berlín controló el juego y tuvo las mejores oportunidades de las primera etapa, con cabezazos de Taiwo Awoniyi y Robin Knoche. En el segundo tiempo, Union mantuvo el dominio, pero no tuvo efectividad para anotar: Tymoteusz Puchacz disparó por encima de la portería, Marvin Friedrich no pudo definir de cabeza y Kevin Behrens hizo su intento personal sin éxito. A los fanáticos, que celebraron por todo lo alto la clasificación, no les importó la falta de gol.

LOS FANS IGUAL MANIFIESTAN SU MALESTAR

A pesar de todo el ambiente festivo, lo que sí molestó a los hinchas fue la mudanza al Olympiastadion, obligada por la UEFA por la escasez de asientos en su propio estadio en el Alte Försterei. Como critica a la medida, los aficionados se apiñaban en la grada principal, a pesar de las medidas impuestas de distanciamiento por el coronavirus.

Además de las bengalas y mucha pirotecnia lanzada en el inicio de la segunda parte, los hinchas expresaron su malestar con pancartas: “Necesitamos el Alte Försterei como el aire que tenemos”, decía un cartel. “Una Copa de Europa para todos, pero ¿por qué los clubes pequeños siempre tienen que jugar fuera de casa?” o “Mucho espacio para estar de pie, pocos asientos. Usted lo llama un problema, nosotros lo llamamos fútbol”, fueron otros de los mensajes.

El enojo no empañó una noche histórica para el Union Berlin, que descubrirá en el sorteo del viernes en Estambul, si en la fase de grupos de la Conference League enfrentará a clubes continentales tradicionales como la AS Roma o el Feyenoord. También son probables los enfrentamientos ante equipos sin tanto renombre, como el Lincoln Red Imps FC de Gibraltar o Alashkert Martuni de Armenia. Una competencia que, en general, no termina de cerrar. Pero que el club capitalino disfrutará de sobremanera.