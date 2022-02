Wolfsburg más complicado que nunca con el descenso

Sin jugar todavía por la jornada 21, Wolfsburg está más complicado que nunca con el descenso. ¿Se levantarán?

Wolfsburg y sus rivales, dos papeles distintos de cara al descenso

El equipo de Florian Kohfeldt no anda para nada bien en esta temporada. Hace nueve jornadas que no ganan y hoy por hoy ocupan el decimosexto puesto de la tabla de posiciones, es decir, si hoy terminará la temporada, estarían jugando la Relegation con el tercero de la 2.Bundesliga. Y como si ello fuera poco, el equipo no demuestra un juego que sea esperanzador como para revertir la situación.

Mientras tanto, sus rivales parecen volver a mirar al horizonte en la carrera para no descender. En la tarde del sábado, FC Augsburg derrotó al siempre duro Union Berlin y superó a Los Lobos por un punto. Por otra parte, Arminia Bielefeld y Hertha BSC empataron contra sus respectivos rivales y, al menos, pueden decir que han sumado.

Ante todo esto, Los Lobos tendrán un partido este próximo domingo que será clave en su futuro.

Una final con todas las letras

En el último partido de la jornada 21, Wolfsburg recibirá a Greuther Fürth, el peor equipo de la Bundesliga actual. Empero, eso no es motivo de relajación debido a que hace 4 partidos que Los Treboles no pierden y, en el último de ellos, venció por 2:1 al gran FSV Mainz 05 de Bo Svensson.

Y no solo es una final porque es un rival sino que dos nombres importantes podrían ver la puerta de salida. En primer lugar, ya se conoce que Florian Kohfeldt sería despedido si no consigue un buen resultado y se convertiría en el segundo entrenador echado de la temporada, ya que, Mark van Bommel se le anticipó ya hace un tiempo. Sin embargo, la baja más preponderante sería la de Jörg Schmadtke que también sería dado de baja como director general, junto a Marcel Schäfer, director deportivo.

En otras palabras, este fin de semana se enfrentan a una verdadera final donde deberán cosechar tres puntos para evitar un nuevo cataclismo en la ciudad de la automotriz.