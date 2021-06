Wout Weghorst por fin está de dulce con Países Bajos

Era un jugador olvidado en las convocatorias de Países Bajos, pero Wout Weghorst ha conseguido su oportunidad y la está aprovechando. El delantero de VfL Wolfsburg fue convocado con su selección después de año y medio de ausencia, y ha estrenado su cuenta goleadora en el primer encuentro de la Eurocopa. Merecido para uno de los delanteros más en forma de la Bundesliga.

Weghorst era el gran olvidado

Weghorst consiguió su primera llamada de su selección nacional en marzo de 2018, cuando aún se encontraba en el AZ Alkmaar. Llegó a Wolfsburg en verano de ese mismo año y su rendimiento en Alemania siempre fue sobresaliente anotando 17, 16 y 20 goles en Bundesliga en las tres temporadas que lleva vistiendo la elástica de Los Lobos. Nadie en Países Bajos igualaba sus registros en las cinco grandes ligas pero no volvían a convocarle, con jugadores como Luuk de Jong ocupando permanentemente su puesto.

Lo cierto es que para Ronald Koeman, el hombre que le hizo debutar, no le parecía un jugador adecuado para el estilo de juego que quería implantar en la Selección Neerlandesa. Sólo le convocó otra vez mientras estuvo al cargo, jugando media hora en noviembre de 2019 contra Estonia. Cuando Koeman se marchó a Barcelona, quien vino fue Frank de Boer y poco varió la situación de Weghorst. Pese a que con su club seguía rindiendo, con Países Bajos no le daban ninguna oportunidad.

Le dieron la chance y la está aprovechando

Sin embargo, la vida le ha cambiado mucho a Weghorst en cuestión de semanas. La clasificación a Champions League con Wolfsburg y la extensión del límite de convocados para cada selección en la Eurocopa provocaron que, sí o sí, De Boer le hiciera un hueco. Y no en el banquillo, sino como titular. En los dos amistosos previos fue titular y contra Georgia anotó su primer gol para Países Bajos. Hoy en el debut de Países Bajos en el torneo continental ha partido como en el once inicial y también ha conseguido anotar. Ha demostrado que el gran nivel que tenía en Alemania no era ninguna casualidad.

El próximo encuentro de Países Bajos en esta Eurocopa será el próximo jueves 17 frente a Austria, un partido en el que Weghorst se reencontrará con varios conocidos de la Bundesliga. Queda claro que, si el delantero sigue partiendo de inicio y sigue demostrando su valía con goles, él y sus compañeros tienen mucho que decir en la competición y quién sabe en el futuro.