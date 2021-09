Youssoufa Moukoko y otro récord en Alemania sub-21

Youssoufa Moukoko, joya de Borussia Dortmund, sigue sorprendiendo a propios y a extraños y, ahora, en su primer partido con la selección de Alemania sub-21 marca un doblete y rompe otro récord.

La diferencia en la previa del partido entre ambas selecciones se vio, claramente, plasmada en el juego de ambos equipos. Los dirigidos por Stefan Kuntz fueron superiores desde el primer minuto con una buena tenencia de balón que terminó impactando en el 0:6 final. Recordemos que no ha sido un amistoso, sino un partido clasificatorio al europeo sub-21, torneo el cual los teutones han ganado hace unas semanas.

Como caracteriza a los equipos del entrenador Kuntz, Alemania salió desde el primer minuto a buscar el triunfo. Es así como finalizados los primeros 45 minutos, ya iban ganando por 5:0 gracias a los dobletes de Moukoko y Burkardt, además del gol de Tom Krauss, quién abrió el marcador del encuentro.

Por su corta edad y sus increíbles números en las categorías inferiores, Moukoko ya está acostumbrado a romper récords. En la temporada pasada se ha convertido en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga y en la UEFA Champions League. Y, como lo indica toda su carrera, también es el jugador más joven en marcar en la máxima categoría del fútbol alemán.

Y ahora, siguiendo en esa misma sintonía se ha convertido, con 16 años y 268 días, en el jugador más joven en marcar en la selección sub-21 alemana. Pero no todo es el gol, sino que en el día de ayer además de marcar un doblete también ha asistido. Justamente, uno de los matices que más le cuesta debido a que a veces es demasiado individualista. Sin embargo, en este camino de éxitos que seguramente le espera, Moukoko no se desespera.

“Estoy feliz por el récord, pero todavía no he logrado nada, mi camino recién arranca. Esto me ayuda para seguir trabajando duro. Todavía hay algunas situaciones en las que tengo que mejorar mi toma de decisiones. Debo ser más útil para el equipo.”