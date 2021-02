Angeliño contra Guardiola: “Pep mató mi confianza”

Desde que llegó Angeliño a RB Leipzig no ha parado de demostrar la calidad que tiene y nos preguntábamos como era que Pep Guardiola no supo verla. Hoy, parece que tenemos algunas respuestas más sobre el asunto.

El lateral español llegó a Manchester City desde la cantera del Deportivo La Coruña en la temporada 2013/14. En su momento, paso directamente a jugar en la sub-18 del club Citizen y conforme pasaba el tiempo ascendía más de categoría hasta que llegó el momento de jugar en el primer equipo. Hecho que pocas veces sucedería.

Apenas 15 partidos ha jugado con la camiseta celeste y es por ello que Angeliño siempre buscaba irse a préstamo. Paso por Girona, Mallorca, NAC Breda y, su ultima incursión sin contar a Leipzig, fue en Holanda con PSV Eindhoven. Allí disputó 43 partidos y demostró que ya estaba para, al menos, pelear un puesto en Manchester. Sin embargo, Guardiola no lo creyó así y el nacido en Coristanco dijo:

“Pep mató la confianza en mí mismo. Tras regresar de Eindhoven ya me había juzgado tras dos amistosos y luego no me dio más otra oportunidad.”

Sí de alguien hablan maravillas sus jugadores es de Julian Nagelsmann. Pese a debutar con 31 años en los banquillos, tanto en TSG Hoffenheim como ahora en RB Leipzig, el entrenador tiene un trato de lujo con sus dirigidos y, además, muestra con altura su sobrada capacidad para ocupar su cargo. Angeliño, marca claramente, una diferencia y dice:

“Nagelsmann me dio confianza y me dejó jugar no como Guardiola. Julian puede ser entrenador en cualquier parte del mundo, no hay muchos como él.”