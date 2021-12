Bayern München y Borussia Dortmund chocan en un nuevo Der Klassiker

Este sábado disfrutaremos de una nueva edición de Der Klassiker en donde Borussia Dortmund buscará arrebatarle la punta de la Bundesliga a FC Bayern München.

Bayern y Dortmund en un Der Klassiker que définira al puntero de la Bundesliga

No cabe ninguna duda que en la jornada 14 del presente campeonato alemán tendremos un enfrentamiento un poco más ajustado que en otras temporadas. Apenas es un punto el que separa al equipo bávaro del negriamarillo y, sin dudas, los de Marco Rose quieren hacerse del liderato.

Esto se debe a que seguramente este partido lo vean como una revancha. Tengamos en cuenta que la temporada en Champions League terminó prematuramente y el gran objetivo está en la Bundesliga. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla debido a que Bayern se ha propuesto llegar a su décima Meisterschale consecutiva en esta temporada.

Der Klassiker con Bayern y Dortmund y los mejores delanteros del planeta

Lo que más seduce obviamente entre ambos equipos es la presencia de Robert Lewandowski y Erling Haaland. Sí, porque en el caso del noruego que apenas contó con un puñado de minutos frente a Wolfsburg, trabajo ocho horas toda la semana para poder estar óptimo para semejante cita.

Es por ello que en este sentido, el polaco le saca una distancia de cuatro goles en la tabla de goleadores. Empero, hay que tener en cuenta que tras la decepción que se llevó en el balón de oro, buscará venganza. Y como si ello fuera poco, Borussia Dortmund es la presa preferida para Lewandowski, pese a su pasado Borusser, debido a que es el rival que más le ha marcado.

La mancha: las lesiones

Hay pocas cosas que se pueden resaltar como malas en Der Klassiker y las lesiones es la gran protagonista entre ellas. En primer lugar, Bayern va a tener que presentar un mediocampo alternativo debido a que Joshua Kimmich sigue en cuarentena por ser positivo de COVID-19. Y Leon Goretzka no se habría recuperado de su lesión en la rodilla.

Por otra parte, en Dortmund, todavía no se tiene información sobre si jugará Jude Bellingham. Es cierto que entrena junto al equipo desde el día miércoles, pero no ha hecho la totalidad de los trabajos. El que sí se tiene la certeza de que no llegará es Raphaël Guerreiro.

Mas allá de todas las lesiones, seguramente veremos un partido sin igual entre los dos grandes contendientes a la pelea por el campeonato alemán.