Benjamin Pavard sigue en el punto de mira del Chelsea

El Chelsea sigue soñando con fichar a Benjamin Pavard. El defensor francés ya estuvo cerca de mudarse a Inglaterra el pasado verano pero el interés del conjunto londinense no decae y, si no renueva, en FC Bayern München se plantearían dejarle marchar.

Chelsea se mantiene al acecho de una no renovación de Pavard en Múnich

Uno de los muchos rumores picantes del pasado mercado de fichajes fue el interés del Chelsea por Benjamin Pavard. El central francés, con la llegada de De Ligt y Mazraoui a FC Bayern, veía peligrar no sólo la posibilidad de establecerse como central habitual, sino también su puesto titular como lateral derecho. El jugador estaba dispuesto a salir y el conjunto muniqués, para ingresar dinero en un mercado donde gastaron más de 130 millones de euros, no lo veía con malos ojos. Sin embargo, Julian Nagelsmann pidió que Pavard se quedase porque su titularidad no iba a peligrar.

El deseo del Chelsea por fichar a Pavard, pese a todo, no se ha desvanecido. Según BILD, el conjunto de la Premier League volvería a ir a la carga en 2023 y cabe la posibilidad de que Los Bávaros vendan al jugador definitivamente si no renueva. Pavard tiene contrato con el FC Bayern hasta 2024 por lo que, de no extender su contrato, podría marcharse como agente libre y eso es algo que el club muniqués no quiere que ocurra.

Para Nagelsmann sigue siendo un pilar fundamental en Bayern

El arranque de temporada de FC Bayern München, más que confirmar los miedos que pudo tener Pavard, ha servido para reafirmarle aún más en la titularidad. Aunque Upamecano y De Ligt se han erigido como la dupla habitual en el centro de la zaga tras la lesión de Lucas Hernández, el puesto del francés en el lateral derecho no se ha puesto en duda. Mazraoui es actualmente un recambio de fondo de armario y, en muchas de las ocasiones que aparece el marroquí, lo hace sustituyendo a uno de los centrales titulares para que Pavard se mueva al centro de la zaga. Poco a poco, va adquiriendo más galones en la defensa del Bayern.

Pavard es uno de los jugadores más valorados por Julian Nagelsmann dentro de la plantilla bávara pero, al final del día, la decisión de sentarse y firmar un nuevo contrato dependerá de él. Si no lo hace, la directiva estará muy contenta de dejarle marchar y ver cómo el Chelsea, que está pagando cantidades desorbitadas por sus nuevos fichajes, le da una alegría a las arcas del club bávaro.