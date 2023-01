Los cinco deseos de FC Bayern München para el 2023

Las malas noticias no dejan de llegar a las oficinas del FC club bávaro en las últimas semanas. Quién lo diría. Líderes en Bundesliga, vivos en Pokal y arrasando en Europa. Pero lo cierto es que son muchos los contratiempos que preocupan al conjunto liderado por Julian Nagelsmann. En Mi Bundesliga, hemos querido hacer una lista de los cinco deseos que el FC Bayern firmaría hoy mismo para afrontar la vuelta a la competición de la mejor forma posible en el 2023.

1. Fichar a Alexander Nübel como reemplazo de Manuel Neuer

Sin duda, el guardameta formado en el Schalke 04 es la alternativa preferida por los directivos del Bayern para suplir al lesionado Neuer. Sigue siendo, además, la solución de futuro del club.

Sin embargo, Nübel no quiere volver a Múnich para ser suplente cuando el capitán se recupere de la lesión. Ambos en el mismo vestuario no es algo factible. Cosa que, en cualquier caso, el club firmaría hoy mismo y pondría sin dudar en esta lista de deseos.

2. No echar de menos a Lucas Hernández ni a… ¿Mané?

Además de Neuer, Lucas Hernández también se perderá lo que resta de campaña, lo cual deja la temporada entera del equipo en jaque, ya que sólo quedan dos centrales puros (De Light y Upamecano). Motivos de sobra para pensar que la plantilla se queda un poco corta en la zaga. Nagelsmann rezará para que no haya más contratiempos…

Por otra parte, hay ciertas dudas sobre Sadio Mané y su hipotética fecha de regreso. Se apunta a febrero, pero quién sabe si se puede alargar más de lo esperado. Para ello, sería de vital importancia que jugadores de banda como Leroy Sané y Kingsley Coman dejasen a un lado sus problemas de regularidad.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

3. Recuperar para la causa a jugadores con pocos minutos

Como ya hemos mencionado, la plantilla del Bayern puede ser demasiado corta para los objetivos que tiene el club. Si miramos los jugadores uno a uno, es una nómina de estrellas envidiable, pero la temporada es muy larga: La sobrecarga de partidos para un equipo que juega tres competiciones y las lesiones se hacen notar.

Por eso es importante para Nagelsmann volver a conectar con jugadores como Benjamin Pavard. Envuelto en rumores de traspaso, el francés no está en un buen momento y el técnico empieza a confiar más en Mazraoui. Eso no quiere decir que, ante las ausencias en defensa, recuperar al ex del Stuttgart no pueda solucionar muchos de esos problemas cuando al técnico le falten centrales.

Un caso similar es el de Ryan Gravenberch. Fichado el pasado verano, el holandés es una apuesta de futuro que no está contando con los minutos que esperaba. Kimmich, Goretzka y Sabitzer no le dejan asomarse al once, algo de lo que el ex del Ajax se ha quejado. Se siente poco importante, y empezar a darle más confianza y minutos es una de las tareas pendientes a medio o largo plazo.

4. Fichar a un 9 de garantías que haga olvidar a Lewandowski

El experimento de jugar con Sadio Mané como delantero centro no salió todo lo bien que se esperaba. Esto hizo que Choupo-Moting pasase a ser el 9 titular del equipo. Sin embargo, tal y como ocurre con Ulreich en la portería, en la Säbener Strasse no se cree que sea un jugador de garantías para partidos de alto nivel en Europa. Es por eso que Hassan Salihamidzic tiene como tarea fichar un delantero estrella el verano que viene.

En su día se habló de Harry Kane, pero las cifras económicas parecen excesivamente altas para la edad del inglés. También se barajó el nombre de Niclas Füllkrug, delantero del Werder Bremen y de Alemania en el Mundial, aunque queda la duda de saber si está capacitado para ser la referencia de ataque de un equipo como el Bayern. Algo similar ocurre con Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, que parece más cerca de Newcastle o Inter de Milán. Como alternativa muy a título personal y de la que se ha hablado menos, no descartaría a Dusan Vlahovic, de la Juventus.

De cualquier modo, que el club necesita un 9 parece claro. Lo único que esperan es que esa ausencia no se haga evidente en los partidos clave que le restan.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

5. Acertar en renovaciones y ventas

Ahora que los fichajes de jugadores libres están tan de moda, la tarea de gestionar las renovaciones y las ventas es más delicada que nunca. En los últimos se ha criticado al club por dejar marchar a coste cero a piezas claves como David Alaba, Niklas Süle, Jérôme Boateng o Corentin Tolisso, entre otros.

Niklas Süle, un tema mal gestionado que acabó con el central fichando por el máximo rival.

Y el verano de 2024 podría ocurrir lo mismo con jugadores de la talla de Manuel Neuer, Thomas Müller, Lucas Hernández o Benjamin Pavard. El 2023 será un año clave en el que el club deberá tomar decisiones de futuro con respecto a todos ellos.

Por este motivo, el último deseo del Bayern es que esas decisiones sean tan acertadas como hace años, cuando los Ribéry, Robben o Thiago dieron paso a los Kimmich, Coman o Gnabry. El resultado, nada menos que un sextete en 2020.

Y es que cuando buscas a la perfección, nada es suficiente. Cosas del Bayern. Bendito problema.