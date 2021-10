Borussia Dortmund no tiene intención de dejar ir a Bellingham

Cada vez que el Borussia Dortmund tiene una nueva estrella, todo el mundo parece quererla. Ya se sabe que el equipo alemán es ampliamente conocido por sacar a relucir a los mejores talentos del mercado, a los que casi siempre termina vendiendo al mayor postor, y en este episodio Jude Bellingham es el apuntado.

A sus apenas 18 años, Jude Bellingham no es la excepción. Un mediocampista que llegó al equipo en 2020 y que causó sensación tras convertirse en el goleador más joven de su historia. Desde entonces ha jugado para ellos 61 encuentros en los que ha marcado siete goles y once asistencias.

Esta temporada ya ha convertido en tres ocasiones y ha repartido siete asistencias en todas las competencias que ha disputado, siendo el jugador inglés más joven en marcar un gol a domicilio en la Champions League y el de menor edad en anotar en partidos consecutivos, podemos decir que Bellingham tiene un futuro más que prometedor.

Así lo creen no sólo su club y los equipos que le pretenden, sino también el medio deportivo Tuttosport, que lo incluyó en su lista final de 20 jugadores nominados al Golden Boy 2021, distinción que comparte con otros tres jugadores de la Bundesliga, Giovanni Reyna, Florian Wirtz y Jamal Musiala.

Y si bien todos podrían pensar que el Borussia tiene en mente venderlo, la realidad, de momento, dista bastante de ello, así lo dio a conocer su director de equipo, Sebastian Kehl, a Sport1: “

Hay mucho interés en Jude Bellingham, no solo por parte del Liverpool. Pero no hay un resultado final ni una cláusula de salida. Aquí es amado y disfruta estar aquí. No hay señales de que pueda dejar el BVB pronto.”