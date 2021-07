¿Cómo llegan los grandes de la Bundesliga a la nueva temporada?

La pretemporada de los equipos de la Bundesliga ya ha comenzado. Aquí la sorpresa es que los partidos amistosos de la mayoría de los candidatos no han ido de la mejor manera. En Mi Bundesliga nos proponemos analizar algunos aspectos que podrían explicar este inicio o qué nos podemos esperar una vez comience la temporada regular.

Aclarar que el análisis a los “candidatos” se realizará tomando como referencia la tabla de posiciones de la última temporada del fútbol alemán y los cambios que tuvo cada equipo en los banquillos.

BAYERN MÜNCHEN A POR LA DÉCIMA BUNDESLIGA CONSECUTIVA

Sin dudas el actual campeón afrontará varios cambios significativos para esta temporada. Por supuesto que el más resonante será la contratación de Julian Nagelsmann como nuevo entrenador y a él se le suman dos incorporaciones como Dayot Upamecano y Omar Richards.

Con respecto a ese primer partido que disputó el conjunto bávaro lo perdió por 3:2 frente al Köln, donde por supuesto se vio un equipo alternativo con varios jóvenes. Los dos goles los convirtieron Armindo Sieb y Joshua Zrikzee. Estadísticamente, Las Cabras fueron superiores con más remates y, a pesar de la superioridad en posesión de pelota, el Bayern tuvo a penas 3 remates al arco.

“Una primera prueba siempre es interesante para ver lo que han aprendido los chicos”, aseguró Nagelsmann después del encuentro y añadió:

“Un par de jugadores lo han hecho muy bien. También se vio que alguno que otro aún necesita ritmo. Eso es normal”.

Por otro lado, también mencionar las bajas que tendrá de David Alaba, Javi Martínez o Jerome Boateng y aún la duda de si Kingsley Coman seguirá en la plantilla. Veremos si el conjunto de Nagelsmann puede comenzar a mostrarse más en los siguientes amistosos de pretemporada.

RB LEIPZIG NO QUIERE ESTAR DE NUEVO EN LA SOMBRA

El subcampeón de la Bundesliga también ha tenido movimiento en su plantilla y banco de suplentes. Obviamente, la salida de Nagelsmann del banquillo fue una baja importante, pero Jesse March es quien lo reemplazará. El entrenador estadounidense ya había estado como asistente de Ralf Rangnick en el Rasenballsport en la temporada 2018-19 y se marchó para reemplazar a Marco Rose en el RB Salzburg.

El debut del reconocido DT fue con una victoria ante el AZ Alkmaar de los Países Bajos con un único tanto de Lazar Samardzic. Lo positivo de este encuentro es que Mohamed Simakan y Domink Szoboszlai pudieron hacer su debut, este último después de algunos meses lesionado.

“Cualitativamente, definitivamente no fue nuestro mejor juego, pero los muchachos lucharon duro, trabajaron bien contra el balón y mantuvieron la portería a cero, lo que siempre es bueno. Definitivamente tenemos trabajo por delante, pero fue un comienzo sólido.”

El Leipzig también tiene a la flamante incorporación de André Silva, ahora exjugador del Frankfurt, quien se espera que haga su debut en los próximos partidos. Además, no contarán con Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Justin Kluivert.

BORUSSIA DORTMUND, A RENACER CON ROSE

Seguimos con los movimientos en esta temporada que está a penas iniciando y el Dortmund es otro de los equipos que reemplazó a su entrenador. Marco Rose, procedente del Borussia Mönchengladbach, es quien ocupará el puesto de Edin Terzic, que igualmente se mantendrá trabajando con el club.

Tras ganar un amistoso ante el FC Gießen con goles de Ansgar Knauff y Steffen Tigges, el BVB perdió por 3:1 ante el Bochum y posteriormente 0:2 frente al Athletic Club. En el encuentro contra el recién ascendido a Bundesliga, el equipo de Rose pudo mantener la posesión de la pelota, pero el gran problema surgió a la hora de encontrar situaciones de peligro.

“En general, mi conclusión es positiva. Este fue un juego muy dinámico con muchos desafíos. Me gustaría ver más de lo mismo. Para mí, lo único que faltaba en la primera parte era el gol”

Además, en ese partido tuvo la oportunidad de debutar la nueva incorporación, Gregor Kobel y el nuevo entrenador tuvo palabras positivas hacia él:

“Gregor definitivamente nos ayudará. También se puede ver en los entrenamientos. Estamos extraordinariamente bien equipados en la posición de portero”.

Por otro lado, también se destaca la salida de Jadon Sancho que, durante el desarrollo de la Eurocopa confirmó que se uniría al Manchester United. Habrá que ver si se da alguna otra salida o, por el contrario, si Los Aurinegros incorporan otros futbolistas. El favorito para reemplazar al inglés es Donyell Malen.

WOLFSBURG, PULIENDO ERRORES CON VAN BOMMEL

El equipo de Mark van Bommel terminó la temporada pasada en una buena posición (4) que le permitirá jugar Champions League. Sin embargo, toca hablar de lo inmediato y en sus últimos amistosos frente al Olympique de Lyon y el Mónaco, Los Lobos perdieron por 4:1 y 1:2 respectivamente.

Lo positivo tal vez sea que el mismo entrenador reconoció rápidamente los fallos que tuvo su equipo y justificó que hubo “muchos errores individuales”. Así y todo, seguirán trabajando para poder encontrar el mejor rendimiento posible.

“El resultado obviamente no es genial porque siempre prefieres ganar, pero no creo que jugáramos mal. Hubo períodos en los que me gustó lo que vi, pero obviamente no durante todo el juego.”

Recientemente se oficializó la llegada de Félix Nmecha, exjugador del Manchester City, a la plantilla siendo uno de los refuerzos que más prometen. El joven de 20 años asegura estar preparado para dar todo y tener éxito en el VfL. A la incorporación de Nmecha, también está su hermano Lukas Nmecha, Aster Vranckx, Maximilian Philipp y Sebastiaan Bornauw.

Felix Nmecha firma por tres temporadas con los Lobos, ¡bienvenido, Felix!

EINTRACHT FRANKFURT, RENACIENDO CON GLASNER

Oliver Glasner se suma al banquillo de un Eintracht que, con Adolf Hütter tuvo una muy buena temporada en la Bundesliga pasada. Seguramente, el entrenador austriaco intentará mantener este buen nivel y, por supuesto, mejorarlo. En el primer amistoso de pretemporada frente al SV Wehen, Las Águilas perdieron por 3-1 y el equipo estuvo conformado por varios titulares. También cayeron derrotados en su última cita, por 2:3 frente al Strasbourg

Los aspectos positivos se vieron en la goleada por 6:1 al FC Gießen, donde el Frankfurt dominó a su rival desde el primer minuto. El técnico dio su punto de vista y analizó los aspectos principales de este resultado:

“Estoy muy contento, aunque no llevamos suficiente amenaza delante de la portería. Sin embargo, no es casualidad que casi todos nuestros atacantes hayan marcado.”

Los del Meno tuvieron una gran incorporación como lo es el colombiano Rafael Santos Borré, que llegó libre desde River Plate. Además también confirmaron la llegada de Jens Grahl como nuevo portero, el alemán viene de jugar en el Stuttgart y permanecerá con el Frankfurt hasta 2024.

En cuanto a las bajas, mencionar que Luka Jovic y André Silva ya no seguirán en el equipo: el primero volvió a entrenarse con el Real Madrid ras finalizar su cesión y el segundo fue traspasado al RB Leipzig hace algunas semanas.

SEOANE ILUSIONA AL BAYER LEVERKUSEN Y A LA BUNDESLIGA

El Leverkusen no tuvo una gran temporada en la Bundesliga pasada y recurrió a Gerardo Seoane que inició su aventura como nuevo entrenador procedente del Young Boys suizo. Lamentablemente no pudo darle acción a sus futbolistas, ya que el primer amistoso que tenía ante SV Wehen Wiesbaden fue cancelado por malas condiciones climáticas y no volverá a reprogramarse.

De esta manera, deberá esperar hasta el 28 de julio para jugar ante el FC Utrecht y luego ante Celta de Vigo (31 de julio). Lo positivo es que tiene algunos refuerzos como por ejemplo, el lateral izquierdo, Mitchel Bakker, que se suma equipo farmacéutico. Viene desde el PSG y ya se entrena normalmente con sus compañeros. También se ha sumado Andrey Lunev y Joel Pohjanpalo (no pudo entrenar por estar contagiado de COVID) volvió del préstamo desde el Unión Berlín.

Las bajas serán las de Aleksandar Dragovic, Cem Türkmen, Santiago Arias, Lars y Sven Bender.

¿QUIÉN PUEDE SER EL CAMPEÓN EN LA PRÓXIMA BUNDESLIGA?

Por supuesto que esto quedará a libre interpretación de cada hincha y dejando también un pequeño hueco para admitir alguna sorpresa durante la temporada. Varias instituciones han hecho cambios significativos, sobre todo en los banquillos, otros afrontarán la temporada con bajas sensibles o con incorporaciones que prometen.

En primer lugar tenemos al defensor del título. Julian Nagelsmann tiene el desafío de mantener al FC Bayern como campeón por décimo año consecutivo. El entrenador se caracteriza por ser innovador y muy analista, esto seguramente se potencie durante su estadía en Múnich.

RB Leipzig saldrá con todo en esta temporada para evitar salir de la segunda y tercera posición que ha venido consiguiendo en la liga doméstica en las últimas temporadas. Poder dar un paso más será decisivo para ir escalando y meterse entre los equipos más importantes de la Bundesliga y el fútbol europeo, por qué no.

El Borussia Dortmund también tendrá grandes retos esta temporada y llega más motivado que nunca tras haber sido campeón de la DFB Pokal. Con Marco Rose dirigiendo a Los Borussos, seguro se pondrán como meta defender el título de Copa y conseguir tal vez un nuevo ‘Meisterschale’, algo que no consigue desde 2012.

El Eintracht, Wolfsburg y el Bayer Leverkusen son equipos que se han hecho notar en la temporada pasada y que quieren seguir con un nivel alto y mejor en este nuevo inicio. Todos tienen como objetivo quedar en las plazas para clasificar a torneos europeos, pero más de uno quiere ser el que le arrebate la hegemonía al Bayern München.