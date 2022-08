Daichi Kamada llega a un acuerdo con Benfica

Los días de Daichi Kamada en Eintracht Frankfurt están contados. El mediapunta japonés quiere salir del club y ya ha cerrado un acuerdo con el Benfica. Oliver Glasner, en cambio, quiere que se quede a toda costa.

Kamada está a un paso de abandonar Frankfurt

Al final de la temporada pasada, uno de los jugadores de Eintracht Frankfurt cuya continuidad estaba más que cuestionada era Daichi Kamada. El nipón llegó a Frankfurt en el verano de 2017 y pasó de ser una joven promesa a un jugador con importante peso en el primer equipo durante las últimas campañas. Sin embargo, su contrato expira en 2023, no tiene intención de renovar y ya lleva meses buscando una salida.

Informaciones de Sky confirman que Kamada ya ha encontrado su nuevo destino. En los últimos días llegó a un acuerdo personal con el Benfica, que está negociando ya con la directiva de Las Águilas para cerrar el traspaso antes del cierre de mercado. El club portugués pagaría entre 10 y 15 millones de euros por su ficha.

Oliver Glasner no quiere dejar escapar al japonés

Aunque la directiva ya da por hecho que convencer a Kamada para quedarse en el club es una misión casi imposible, Glasner no quiere que se marche. El entrenador del Eintracht quiere que el mediapunta se quede en el club como sea y se lo ha comunicado a Markus Krösche, director deportivo. Para Glasner es una pieza esencial en el esquema e incluso durante la pretemporada había intentado darle más peso en el mediocampo retrasando su posición. El gran inconveniente es que, en caso de retener a Kamada y que no renueve, dentro de un año se marcharía como agente libre y no dejaría ningún beneficio económico al club. Sabiendo que el jugador se quiere marchar, que ha traído un club interesado y que este hará un buen desembolso, no hay otra mejor oportunidad.

La baja de Kostic ha sido dura para Eintracht Frankfurt y, después del coqueteo del Manchester United con Kevin Trapp, ese plantel que salió campeón de la Europa League poco a poco se puede desmembrar. ¿Será Kamada el siguiente en salir?