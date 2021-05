Edin Terzic es el gran candidato al banquillo de Eintracht Frankfurt

La búsqueda del reemplazo de Adi Hütter comienza a definirse. Entre todos los candidatos, Edin Terzic se erige como el sucesor en el Eintracht Frankfurt.

RAÚL Y GLASNER, SIN CHANCES

Desde la oficialización de la salida de Hütter, la ruleta de elegidos a suplantarlo ha sido de lo más variada. Hasta hoy, cuatro eran los máximos aspirantes para el banco: Raúl González Blanco, Oliver Glasner, Gerardo Seoane y Edin Terzic. Sin embargo, según Sky Sports, la lista ya se ha reducido al mínimo.

De acuerdo al medio, el ex-Schalke 04 y el entrenador del VfL Wolfsburg ya no son candidatos para el Eintracht. Con Raúl en particular, las conversaciones han sido “muy buenas”, según el periodista Marc Behrenbeck. Sin embargo la falta de experiencia en un primer equipo y de conocimientos del idioma alemán fueron factores decisivos para que Las Águilas no avanzaran por el ídolo del Real Madrid.

Por su parte, el periodista Max Bielefeld dijo que con Oliver Glasner “se ha enfriado un poco. Nunca fue el mejor candidato”. Más allá de que el Wolfsburg ha clasificado a la UEFA Champions League, el especialista asume que dejará a Los Lobos al final de la temporada.

SEOANE, UNA OPCIÓN INTERESANTE, AUNQUE NO TAN PROBABLE

Con más posibilidades, aparece Gerardo Seoane. El entrenador de Young Boys acaba de convertirse en campeón en Suiza y su llegada está vista con buenos ojos: El hecho de que el técnico hable cinco idiomas con fluidez, tenga un buen carisma, y que esté disponible por un precio razonable que, según el medio, no llega a una suma de un millón de dólares, son sus principales bazas a favor.

Todo el paquete lo convierte en un entrenador interesante, “con quien Markus Krösche debe haber contactado en una u otra ocasión por estos días”, dijo Bielefeld. Pero según los expertos, con todas esas cualidades, aún no le haría frente al elegido más probable por la directiva de Los del Meno.

EDIN TERZIC, EL CANDIDATO

Para Sky Sports, Edin Terzic será oficializado entrenador del Eintracht Frankfurt en los próximos días. Ya ha habido negociaciones y conversaciones con el actual entrenador del Borussia Dortmund, aunque falta finalizar el acuerdo.

En el seno de Las Águilas, los logros conseguidos por el joven DT de 38 años fueron vitales para optar por él, además de la buena relación con el plantel del BVB; junto con su juventud, ambición y dinámica.

Claro que no todas son rosas: Terzic deberá demostrar que su falta de experiencia no le pesa, que su inicio tembloroso fue cosa del pasado, y que el Dortmund haya optado por Marco Rose en vez de él no es un problema mayor.