¿El Bayern cometería un error al cambiar a Sabitzer por Laimer?

El FC Bayern München está dispuesto a vender a Marcel Sabitzer este verano y, según Julian Nagelsmann, el reemplazo ideal sería el mediocampista del RB Leipzig, Konrad Laimer.

Sin embargo, Sabitzer es un claro ejemplo de que no importa cuán talentoso sea un jugador si este no encaja en la dinámica del equipo, por lo que muchos piensan que traer a Laimer sería cometer el mismo error.

Pero, ¿Realmente sería una equivocación? Lo analizamos.

La capacidad goleadora de Sabitzer

Más allá de no poder demostrarlo en la cancha por los pocos minutos que tuvo esta temporada, Sabitzer cuenta con un potente disparo desde todos los ángulos y es un as en cuanto a tiros de larga distancia.

Por lo tanto, representa una gran ventaja en el área ofensiva, marcando goles y otorgando asistencias en cuanto tiene la oportunidad. Eso, sumado a su versatilidad en el centro del campo y lo bien que interpreta las jugadas, hacen de él un jugador sumamente interesante para cualquier equipo.

A pesar de ello, no ha podido triunfar en el equipo de Nagelsmann, porque incluso cuando Joshua Kimmich y Leon Goretzka no estuvieron, no se le otorgó la confianza suficiente para dar un paso adelante y demostrar todo lo que es capaz.

La brillante defensa de Laimer

Quizás lo que más diferencia a estos brillantes mediocampistas austriacos es que, mientras Sabitzer va más hacia la ofensiva, Laimer destaca en el área defensiva, por lo que no es sorpresa que equipos como el Bayern o el Manchester United lo quieran tener entre sus filas.

Laimer aporta menos goles, pero suma muchos puntos en cuanto a la presión alta en el campo de juego y es experto en romper jugadas de ataque. De hecho, la máxima cantidad de asistencias que ha logrado conseguir en una temporada son ocho.

Su acoso intenso al rival, su capacidad de proteger el balón y facilitar los contraataques, adicionado a lo bien que puede jugar con o sin el balón, le han permitido ser el favorito de Nagelsmann para complementar su mediocampo de cara a la temporada 2022-2023.

¿Por quién apostará el Bayern?

Lo que parece estar claro es que Sabitzer ya no cuenta con el apoyo de la directiva para quedarse en el equipo durante un año más, por lo cual, los rumores de la llegada de Laimer se hacen cada vez más atractivos.

Eso sin contar que Laimer parece ser ideal a los ojos de un Nagelsmann que desea que la directiva le complazca otro capricho. Eso sin contar que ya cuenta con un mediocampo bastante sólido con Kimmich, Goretzka y Gravenberch.

Si pensamos objetivamente, Nagelsmann y la directiva deberían priorizar la necesidad sobre el deseo y basar su decisión en lo que realmente necesita el equipo ¿Más goles o mejor defensa?

Como dijimos en otro artículo, la directiva debería enfocarse más en otras áreas que en el centro del campo. Pero, más allá de eso, la llegada de Laimer podría beneficiar mucho a un equipo que necesita desesperadamente un plantel más amplio y tener ayuda en la defensa es algo que, difícilmente, podría ser un error.