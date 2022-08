Según información de Sky Sports, si llega una buena oferta, FC Bayern München podría vender a Leroy Sané.

Un jugador que nunca llegó a su nivel

No cabe ningún tipo de duda que cuando el club bávaro se trajo al extremo nacido en Essen las expectativas eran altas. Si bien el futbolista no venía de tener mucho ritmo en Manchester City porque su pelea con Pep Guardiola generó que ni siquiera lo tenga en cuenta, su calidad era indudable.

Ahora bien, su primera temporada fue realmente una pesadilla. Hansi Flick, entrenador de su momento, lo ha probado en casi todas las posiciones y más que una solución era un problema realmente. Apenas 10 goles y 12 asistencias en 44 encuentros fueron sus números para cerrar una pésima temporada.

Por suerte para él, la llegada de Julian Nagelsmann fue un aliciente que le ha caído más que bien. Realmente por grandes pasajes de la pasada temporada se veía a un Sané renacido y mucho más participativo con el equipo. Sin embargo, sus números no mejoraron demasiado como para hacer valer la inversión de 60 millones de euros por él y es por ello que su futuro en el club bávaro es discutido.

Bayern piensa en vender a Sané

Teniendo en cuenta lo que se venía desarrollando, Sky Sports informó que para el consejo deportivo bávaro, Leroy Sané no es intransferible. Incluso, no solo eso, sino que si llega una oferta cercana a los 70 millones de euros lo venderían sin problemas. Si bien no hay una postura unánime y hay discusiones, todos coinciden en que este año será crucial para su permanencia en Bayern.

Sin embargo, se ha sabido que tanto Manchester United como Liverpool son dos clubes que siguen la actualidad del extremo del último campeón alemán. Y como si ello fuera poco, Real Madrid es otro de los que lo tendrían en la lista. Es por ello que habrá que estar atentos a las próximas horas. Con el rumor de que Bayern no sería reacio a venderlo, las ofertas no tardarán en llegar.