FC Köln vence a Holstein Kiel en Relegation y se queda en la Bundesliga

Tras la derrota por 0:1 en casa, FC Köln venció por 1:5 a Holstein Kiel en el partido de vuelta y se asegura su permanencia en la Bundesliga.

Unas cigüeñas que no supieron contener la presión

A esta altura de las circunstancias es muy difícil no echarle un poco de culpa al equipo de la 2.Bundesliga. Gracias al gol de Lorenz, se habían traído un triunfazo desde el Rheinenergiestadion y con un empate les alcanzaba para ascender a primera división por primera vez en su historia.

Sin embargo, no pudieron contener la presión y a los 12 minutos ya iban perdiendo 1:1, pese al empate al minuto tras el gol primer gol del partido. Con el correr de los minutos, Ole Werner fue perdiendo esa reacción y finalmente el equipo cayó derrotado teniendo una gran versión visitante.

FC Köln encontró todo eso que le faltaba

Sería muy injusto no reconocer que Las Cabras merecieron más en el primer partido. Esto se debe a que fallaron muchísimo y su efectividad era muy pobre. Empero, hoy fue el día ideal para los dirigidos por Funkel. En menos de un cuarto de hora habían disparado tres veces y las tres habían sido gol. Ya al final del primer tiempo Czichos marcó un golazo y el 1:4 les dio la tranquilidad necesaria para que Skhiri ponga la frutilla del postre del 1:5 final.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Con la noticia de la permanencia, es momento de planificar la nueva temporada donde tendrán que cambiar muchas cosas si no quieren volver a pelear por no descender hasta estas instancias. Quién comandará el equipo será Steffen Baumgart, ahora le toca a la directiva armar el equipo que les dé ese salto de calidad que hace rato no tienen.