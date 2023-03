Flick no incluirá a Thomas Müller en las próximas convocatorias de Alemania

La Selección Alemana no contará con Thomas Müller para el los dos próximos parones de selecciones. Así lo ha confirmado Hansi Flick, quien aún no le cierra de cara a la Eurocopa de 2024.

Hansi Flick pone temporalmente en la nevera a Thomas Müller

La decepcionante actuación de Alemania en el último Mundial y la necesidad de cambios para desempeñar un buen papel en la próxima cita de selecciones ha provocado muchas decisiones dentro del seno de la selección. Pero la más reciente ha generado mucha polémica. Hansi Flick ha confirmado al Suddeutsche Zeitung que no convocará a Thomas Müller para las convocatorias que tendrán lugar en este mes de marzo y en junio. El seleccionador alemán lo toma como una medida temporal pero no descarta su regreso en el futuro.

«Discutí con Müller que no será convocado para los partidos de marzo y junio. Pero eso no significa que su carrera con la selección haya terminado o que no vaya a estar presente en la próxima Eurocopa.»

Flick cree que jugadores como Müller no se retiran de la selección, sino que «pueden seguir recibiendo la llamada o no» y se muestra contento de que haya «recuperado la importancia en FC Bayern». La puerta de Alemania no está definitivamente cerrada para el veterano atacante.

¿Se vienen caras menos conocidas a la Selección Alemana?

Siendo anfitriona de la próxima Eurocopa, Alemania no tiene la necesidad de clasificarse para la competición e incluso decidió no participar en las rondas previas como invitada para planificar por su cuenta esta competición. La ausencia de jugadores de la «vieja guardia» del combinado germano como Müller invita a pensar que Flick dará más oportunidades a nuevos jugadores en las próximas convocatorias con la esperanza de encontrar las piezas que no tuvo en la pasada Copa del Mundo. El entrenador que logró un sextete a los mandos de FC Bayern sabe que esta Eurocopa es la cita más importante para Alemania en muchos años y no puede permitirse continuar en la espiral de fracasos que lleva envolviendo a un país que, si algo se ha caracterizado en el fútbol, es por competir siempre.