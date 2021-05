Florian Wirtz: el tesoro más valioso del Bayer Leverkusen

Florian Wirtz probablemente sea una de las promesas del fútbol alemán y para suerte del Bayer Leverkusen se confirmó la extensión de su contrato hasta 2026. Sin embargo, pocos son los que conocen a este futbolista que ya tiene el título de ser el tercero más joven en debutar en Bundesliga. A continuación vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre él y su juego.

LA JOYA DE PULHEIM

Florian Richard Wirtz nació el 3 de mayo en el distrito de Brauweiler en Pulheim, Renania del Norte. Desde siempre ha estado involucrado en el fútbol y su posición es la de mediocentro ofensivo. En 2010 se sumó a las inferiores del Köln y permaneció allí hasta el 2020, año en el que se anunció su incorporación al Bayer Leverkusen y comenzó su travesía en el fútbol profesional.

Wirtz debutó en primera siendo titular el 18 de mayo de 2020 frente al Werder Bremen. En aquel partido no solo ganó su equipo 4-1, sino que también se transformó en el tercer debutante más joven de la historia de la Bundesliga (17 años, 15 días). Este récord también fue importante para el Leverkusen, convirtiéndose en la aparición más rápida de la historia del club desplazando a Kai Havertz (17 años, 4 meses y 4 días).

Las metas importantes para Wirtz no dejaron de llegar, ya que también fue el futbolista más joven en marcar un gol, nada más ni nada menos que ante el Bayern München el 6 de junio de 2020.

En lo que respecta a la selección nacional, sabemos que fue capitán del equipo Sub- 17 y en marzo de 2021 Joachim Löw lo convocó por primera vez para formar parte de la nómina que jugó los partidos de eliminatorias. Sin embargo, no pudo sumar minutos, pero esto deja en evidencia su gran ascenso y entrar en consideración del exitoso entrenador no es poca cosa.

REGALO DE CUMPLEAÑOS

La firma de su nuevo contrato coincidió con la fecha en la que cumplió sus 18 años: el lunes 3 de mayo. El Leverkusen anunció que la joven promesa seguiría en el club hasta, por lo menos, 2026 (su contrato finalizaba en 2023). Por supuesto ha sido una muy buena noticia para el conjunto farmacéutico, ya que el rendimiento del futbolista viene en alza y se va ganando su puesto. Justamente, el crecimiento futbolístico que tuvo Wirtz es una de las cosas que destaca Rudi Völler, director general deportivo del Leverkusen:

“No solo ha tenido su primera convocatoria con Alemania, sino que Florian también ha hecho un progreso fantástico durante el último año y medio aqu. Su talento era evidente y tuvimos mucha fe cuando lo contratamos a los 16 años”

Todas las partes parecen estar a gusto. El futbolista también ha hecho un balance de todo este tiempo y sueña en grande: tiene claro que quiere conseguir títulos con la camiseta de Los Obreros: “Con mis actuaciones, quiero contribuir a que podamos ganar títulos en un futuro cercano”, afirmaba el joven de 18 años.

“Estoy jugando para un gran club, uno de los mejores de Alemania con quien quiero estar en los próximos años para intentar alcanzar los objetivos más importantes. He podido mejorar en el campo, ese es y sigue siendo mi objetivo”

WIRTZ, ¿LA SOMBRA DE HAVERTZ?

Desde la salida de Kai Havertz, el Bayer Leverkusen perdió una pieza fundamental, pero ya venía formando y explotando otro talento como el de Florian Wirtz. Se creía que el nacido en Pulheim podía ser el sucesor y, si bien ambos comparten ciertas similitudes posicionales, también hay algunas diferencias. Estos dos jóvenes alemanes se destacan siendo mediocentros ofensivos y de ahí empiezan a deslindarse otras posiciones en las que también se sienten cómodos.

Comenzando por Wirtz, su pierna hábil es la derecha, permitiéndole también jugar de extremo y, si bien se destaca en la ofensiva, el mediocentro defensivo tampoco le sienta mal. Por el otro lado, Havertz puede explotar sus dos piernas, logrando así también jugar de extremo y de delantero centro, una de las posiciones en las que probablemente más brille.

¿Si jugadores de características similares pueden jugar juntos? Definitivamente estos dos han demostrado que sí. En varios partidos con ‘Die Werkself’ quedó a la vista que conviven juntos aportando diferentes cosas al juego. Precisamente, el día de debut de Wirtz, compartió 11 con Havertz que jugó de delantero y Florian acompañó siendo uno de los mediapuntas por derecha. En otros partidos y con un sistema de 4-3-3 también han sabido jugar juntos, donde Wirtz fue extremo y Havertz delantero centro

A pesar de las semejanzas, cada uno hace aportes diferentes. Ya vimos que con Kai Havertz una de las posiciones más cómodas para él tal vez sean en el ataque y ‘Flo’ Wirtz también puede ayudar en esa línea, pero sus características le permiten ser más defensivo si así lo requiere el sistema de juego implementado.